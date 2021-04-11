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حادث مأسوي.. طفل الـ 3 سنوات قتل شقيقه الرضيع بمسدّس!

Lebanon 24
11-04-2021 | 15:00
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في حادث وصف بـ"المأسوي"، أقدم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات على قتل شقيقه الرضيع بمسدّس داخل شقة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن الشرطة الأميركية.

ونقلت الوكالة عن ويندي بيمبريدغ، مساعدة رئيس شرطة هيوستن، قولها إنّ الرضيع أصيب في بطنه صباح يوم الجمعة.

ونقل عدد من البالغين، الذين كانوا داخل الشقة، الطفل البالغ من العمر 8 أشهر إلى المستشفى، حيث توفّي.

وقالت بيمبريدغ: "أريد فقط أن أغتنم هذه اللحظة وأطلب من الآباء والأوصياء في كل مكان عدم السماح لأي شخص في المنزل بالوصول إلى أسلحتك النارية. احفظهم في مكان مغلق. هناك أشياء يمكنك القيام بها لجعل هذا السلاح آمناً. الرجاء الدعاء لهذه العائلة.. إنه حادث مأسوي".

ولم يتمكن المحقّقون في البداية من تحديد مكان المسدس المستخدم في إطلاق النار، لكنّهم وجدوه في ما بعد داخل السيارة التي استخدمها أفراد الأسرة لنقل الرضيع إلى المستشفى.


وقال بيمبريدغ إنّ المحققين والمدعين ما زالوا يحدّدون ما إذا كان سيتم توجيه أي اتهامات في القضية أم لا.

 

 

المصدر: العربية
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