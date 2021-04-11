هذه أكثر مواليد الأبراج حظاً في ربيع 2021.. هل أنت من بينها؟

ربيع 2021 يبدو انه لن يمر مرور الكرام بالنسبة الى مواليد بعض الابراج. فقد يحمل اليهم الاخبار السعيدة او الفرص الجيدة او يفتح بعض الابواب الموصدة او يسهل حدوث بعض اللقاءات المفيدة او يحضر بعض المفاجآت غير المنتظرة او يقضي بالقيام بخطوات غير مسبوقة. ولهذا من المهم ان يستفيد مواليد 3 ابراج من ذلك وان يحرصوا على تحقيق بعض الانجازات في هذه المرحلة.

الحمل

يعتبر من مواليد الابراج الاكثر شعوراً بالحماس والاكثر قدرة على التغيير هذا الربيع. فهو قد يبدأ مرحلة جديدة تماماً من حياته، هي مرحلة الازدهار التي لم يعرفها من قبل. ومن الممكن أن يقوده هذا الى ان يعيش حالة الاستقرار العائلي والاجتماعي التي لطالما بحث عنها. كذلك قد يتمتع بالكثير من الطاقة والحيوية اللتين يمكن ان تساعداه على تنفيذ العديد من المشاريع والقيام بالخطوات التي قد تدفعه الى تحقيق على التطور. كذلك قد يجني هذا المولود الكثيرمن الارباح في مجال عمله ومن الممكن ان ينعكس هذا بشكل ايجابي على حياته الاسرية والاجتماعية عموماً. وقد تفتح امامه الفرص المؤاتية ابواباً جديدة على المستويين العائلي والعملي ويمكن ان يحقق النقلة الكبرى في حياته انطلاقاً من هذا الربيع. ولهذا عليه ان يبذل بعض الجهود المفيدة جداً. فهو من اكثر المواليد حظاً في المرحلة المقبلة ومن الممكن ان يتمكن من تقديم العون للمقربين منه.

الاسد

مر مولود الاسد مؤخراً بمرحلة صعبة عاش خلالها بعض المشاعر السلبية. لكن من الممكن ان يتغير كل هذا في مرحلة ما من هذا الربيع وقبل حلول فصل الصيف. فقد يقوم ببعض المغامرات التي من شأنها ان تدفعه الى الانتقال من ضفة الى اخرى افضل. كذلك قد يتمتع في هذه الحالة بالانفتاح الذهني الذي يمكن ان يساعده على القيام بالعديد من الخيارات الجدية. ومن الممكن ان يصحح بعض الاخطاء التي ارتكبها في المراحل السابقة وان يأخذ بعض القرارات الصائبة التي يمكن ان تساهم في تحقيق سعادته وخصوصاً على المستويين المهني والاسري. كذلك يعتبر الشهر الاخير من هذا الربيع شهر الحظ بالنسبة الى مواليد الاسد. فقد تعرض على اي منهم فرص جديدة تتيح لهم تحقيق التغيير الذي ينشدونه في حياتهم. ولهذا عليهم استثمارها بشكل جيد.

القوس

من الممكن ان ينعكس جمال ألوان ربيع 2021 على حياة مولود برج القوس. فقد تنقشع تلك الغمامة الداكنة التي دفعته في وقت سابق الى الحزن والبكاء. وقد يحقق بعض الربح على المستويين المهني والاجتماعي. ومن الممكن ان تحمل اليه الاشهر المقبلة بعض الاخبار السارة. كذلك يمكن ان يجدة حلاً لبعض المشاكل العالقة منذ مدة طويلة. ومن الممكن ان يضع حداً لتأثير بعض الموجات السلبية التي تأتيه من زاوية ما. وقد يشهد بعض التغيير الايجابي على مستوى حياته الاجتماعية. اما ما عليه فعله الآن فهو متابعة المسيرة والتحلي بالصبر وعدم الحكم على الاحداث من بدايتها وعلى الاشخاص منذ اللقاء الاول. فقد تحمل اليه الايام المقبلة بعض المفاجآت وبعض الاحداث غير المنتظرة ومن الممكن ان يصبح محط انظار الجميع وموضع اعجابهم في مرحلة ما من حياته. اذاً عليه ان يتحلى بالصبر وان يقوم بالخطوات الجيدة نحو الامام. فهو من اكثر مواليد الابراج حظاً في ربيع 2021 وما بعده.