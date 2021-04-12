الحمليتدخل أحد الزملاء ويلطّف الأجواء في العمل بسبب الخلافاتالثوردافع عن إنجازاتك خلال هذا اليوم ولا تتهاون بهاالجوزاءعليك أن تقتنع بما كتب لكالسرطانلا تهتم بتصرفات الآخرينالأسدتسعى هذا اليوم للخروج من حالة الفوضى والضياع والتوتّر وتصحيح مسار الجوّ العامالعذراءلا تعامل الشريك بجفاءالميزانحاول ان تنظر الى محاسن الحبيب وإيجابياته وتمسّك بها وكن متسامحاً معه إلى أقصى حدالعقربتساورك بعض الشكوك في عملك في شأن بعض القرارات وتحاول أن تجد لها حلولاً نهائيةالقوسالتسرّع غير المبرّر يودي بك إلى مواقف بعيدة عن قناعاتك، عليك المبادرة إلى إعادة تصويب الوضع اليوم قبل الغدالجديحماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الآخرين لن تورّطك في مواجهاتالدلوكن مستعداً للمرحلة المقبلة فهي تتطلب منك الكثير من الوقت والصبرالحوتتعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرّر من العقد والتحفظات