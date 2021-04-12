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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
12-04-2021
|
05:55
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الحمل
يتدخل أحد الزملاء ويلطّف الأجواء في العمل بسبب الخلافات
الثور
دافع عن إنجازاتك خلال هذا اليوم ولا تتهاون بها
الجوزاء
عليك أن تقتنع بما كتب لك
السرطان
لا تهتم بتصرفات الآخرين
الأسد
تسعى هذا اليوم للخروج من حالة الفوضى والضياع والتوتّر وتصحيح مسار الجوّ العام
العذراء
لا تعامل الشريك بجفاء
الميزان
حاول ان تنظر الى محاسن الحبيب وإيجابياته وتمسّك بها وكن متسامحاً معه إلى أقصى حد
العقرب
تساورك بعض الشكوك في عملك في شأن بعض القرارات وتحاول أن تجد لها حلولاً نهائية
القوس
التسرّع غير المبرّر يودي بك إلى مواقف بعيدة عن قناعاتك، عليك المبادرة إلى إعادة تصويب الوضع اليوم قبل الغد
الجدي
حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الآخرين لن تورّطك في مواجهات
الدلو
كن مستعداً للمرحلة المقبلة فهي تتطلب منك الكثير من الوقت والصبر
الحوت
تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرّر من العقد والتحفظات
المصدر: السومرية
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