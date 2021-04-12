منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
12-04-2021 | 05:55
A-
A+
Doc-P-811975-637538036854967843.jpg
Doc-P-811975-637538036854967843.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
 يتدخل أحد الزملاء ويلطّف الأجواء في العمل بسبب الخلافات
الثور
دافع عن إنجازاتك خلال هذا اليوم ولا تتهاون بها
الجوزاء
عليك أن تقتنع بما كتب لك
السرطان
لا تهتم بتصرفات الآخرين
الأسد
تسعى هذا اليوم للخروج من حالة الفوضى والضياع والتوتّر وتصحيح مسار الجوّ العام
العذراء
لا تعامل الشريك بجفاء
الميزان
حاول ان تنظر الى محاسن الحبيب وإيجابياته وتمسّك بها وكن متسامحاً معه إلى أقصى حد
العقرب
تساورك بعض الشكوك في عملك في شأن بعض القرارات وتحاول أن تجد لها حلولاً نهائية
القوس
التسرّع غير المبرّر يودي بك إلى مواقف بعيدة عن قناعاتك، عليك المبادرة إلى إعادة تصويب الوضع اليوم قبل الغد
الجدي
حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الآخرين لن تورّطك في مواجهات
الدلو
كن مستعداً للمرحلة المقبلة فهي تتطلب منك الكثير من الوقت والصبر
الحوت
تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرّر من العقد والتحفظات
 
المصدر: السومرية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:00 | 2021-04-12
23:00 | 2021-04-11
21:00 | 2021-04-11
18:00 | 2021-04-11
15:00 | 2021-04-11
12:00 | 2021-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website