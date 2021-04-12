بنك يحول مليونا و200 ألف دولار لموظفة بالخطأ.. والأخيرة ترفض إعادة المبلغ!

رفضت موظفة أميركية إعادة مبلغ ضخم كان قد تم تحويله إلى حسابها عن طريق الخطأ.وأوضحت صحيفة "ديلي هيرالد" أنه تم إلقاء القبض على موظفة تعمل في مكتب إنفاذ القانون في ولاية لويزيانا الأميركية، لرفضها إعادة مبلغ 1.2 مليون دولار تم إيداعها في حسابها الشخصي بالخطأ.وتلقت الموظفة وتدعى كلين سبادوني المبلغ عبر حسابها البنكي، حيث حولته لها شركة "تشارلز شواب"، وهي إحدى شركات الخدمة المالية الكبرى في الولاية.وكانت الشركة تريد إيداع مبلغ 82 دولارا فقط إلى الموظفة، صاحبة الـ33 عامًا، لكن خطأ في الكتابة حول المبلغ الضخم إليها.وحاولت الشركة التواصل مع الموظفة من أجل استعادة المبلغ، ولكنها تهربت أكثر من مرة، قبل أن تقوم بتحويل الأموال إلى حساب آخر، بالإضافة إلى شراء منزل وسيارة بقيمة تتراوح ما بين 48 إلى 70 ألف دولار.وحركت الشركة دعوى قضائية ضد الموظفة، بعدما رفضت إعادة الأموال، موضحة أن شروط الخدمة الخاصة بها تتطلب من العملاء إعادة أي أموال تم تحويلها لهم دون قصد، ولم تكترث الموظفة لتلك القوانين، حيث أخلت الحساب الذي تم تحويل الأموال عليه بالخطأ من أي مبالغ مالية.ألقت الشرطة القبض على سبادوني، لتتمكن من إعادة نحو 75% من الأموال، ووجهت إليها تهمة السرقة التي تزيد قيمتها عن 25000 دولار، والاحتيال المصرفي.