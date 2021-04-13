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منوعات
فقد هاتفه في البحيرة.. وبعد عام اكتشف مفاجأة!
Lebanon 24
13-04-2021
|
15:00
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أفادت "بي بي سي" أن رجلا فقد هاتفه بمياه بحيرة في تايوان أثناء ممارسة التجديف على اللوح قبل عام، ونجح الآن في استعادته.
وتبيّن أن الهاتف ما يزال يعمل بفضل غلافه الواقي من الماء.
واعتقد الرجل، الذي يُعرف باسم تشين فقط، أن هاتفه اختفى إلى الأبد عندما غرق في قاع بحيرة "صن مون".
وأدى الجفاف الشديد في تايوان إلى جفاف حفرة المياه الشهيرة، وعثر عامل على هاتف تشين في الوحل.
وقال تشين إن العامل الذي أعاد الهاتف أخبره أن بحيرة "صن مون" تشهد أدنى مستويات للمياه في "50 إلى 60 عاما".
وكان الجفاف، وهو الأسوأ في تايوان منذ 56 عاما، حيث فرضت الحكومة تقنينا شديدا للمياه.
المصدر:
روسيا اليوم
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