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منوعات
سجن "مسكون بالأرواح" للبيع!
Lebanon 24
13-04-2021
|
23:00
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عرض سجن قديم مشهور بظواهر غامضة للبيع في ولاية فلوريدا الأميركية.
وذكرت صحف أميركية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر السجون رعبا معروض للبيع مقابل 139 ألف دولار.
واستخدم السجن في ترينتون من عام 1928 إلى عام 1968، ويحتوي المبنى على 8 غرف نوم و8 حمامات على أرض تبلغ مساحتها ربع فدان.
ويصف موقع مختص بالممتلكات المبنى بأنه "مسكون"، قائلا، "يمكنك أن ترى الأشباح تتجول في المنطقة خلال النهار وربما تتواصل معك قبل دخولك المبنى".
وأضاف الموقع، وليس من المستغرب أن يكون المكان "مسكونا" فقد شهد العديد من الصراعات وحتى القتل.
يشار أيضا إلى أنه لم يتم بناء مكان لإقامة ضابط الحرس داخل السجن حتى عام 1966 وهذا يعني أن السجناء كانوا يبقون بمفردهم لمدة 38 عاما في المبنى فكانت تحدث بينهم مواجهات شنيعة. وذكر موقع "جيل غوست هانترس"، أن رئيسي شرطة قتلا عندما حاولا إيقاف حادثتي سطو وسرقة في المبنى خلال استخدامه في القرن الماضي.
المصدر:
سبوتنيك
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