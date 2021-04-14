الحمل
تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية جانباً لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام
الثور
يستدعي هذا اليوم الانتباه والتيقّظ بشأن بعض الظروف المالية فلا تستعجل شيئاً وكُن واقعيًا
الجوزاء
يفتح لك هذا اليوم مجالات الشهرة والنجاح، ولن يخفّ الوهج الذي كان سائداً في بداية الشهر
السرطان
لا يعقّد هذا اليوم الاتصالات وتتخلص من العراقيل وتجابه اشخاصاً متزمّتين، أو تصبح أنت صعب المراس
الأسد
كن عادلاً مع الشريك وامنحه مزيداً من الوقت
العذراء
قرارات جريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتك
الميزان
جدل عقيم ونقاشات حادّة تعلو خلالها نبرات الصوت، فاحذر التورّط في مواقف محرجة
العقرب
تقوم برحلة عمل على أمل أن تعقد خلالها بعض الصفقات الناجحة التي انتظرتها منذ مدة طويلة
القوس
طاقة جديدة وقدرات ومواهب تبرز في المرافعة والدفاع عن قضية، أو في حملة تبغي منها كسب التأييد
الجدي
انتبه لصحتك وراجع الطبيب إذا شعرت بأي عارض
الدلو
يسهّل هذا اليوم التواصل مع الآخرين ويسرّع الخطى نحو انجازات كثيرة
الحوت
لا تورط نفسك في مآزق وتجنّب الصراعات ولا تقدم على عملية شراء من دون موافقة الشريك في العمل