17
o
بيروت
21
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
درّب نفسك على السعادة
Lebanon 24
14-04-2021
|
06:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب توفيق السيف في "الشرق الاوسط": الحياة ملأى بالمرارات، ونحن لا نستطيع إصلاح العالم، لكننا نستطيع التحكم في أجسامنا وانفعالاتنا. نحن من يجعل وجوهنا مكفهرة أو مشرقة. ولنحمد الله أن لدينا وجوهاً وقلوباً، وأننا نستطيع أن نرى الناس كما يروننا.
لا تحول مجلسك إلى مأتم؛ فقد تخسر محبيك. رأيت مريضاً في المستشفى يتأوه لانقطاع أهله عن زيارته، فكلمت قريباً له، فأخبرني بأن أهله كانوا ملتزمين بزيارته، ثم انقطعوا عنه لكثرة عتابه لهم وسيئ ما يقول عن آبائهم. وحسب تعبير هذا الصديق فإن بيت ابنته كان يتحول إلى مجلس عزاء، بعدما يعودون من زيارة أبيها. وأخيراً تعبوا منه وتركوه يتألم وحيداً. فأيهم المذنب يا ترى؟ وأيهم الظالم لنفسه؟
إذا رأيت الناس يتعاطفون مع حزنك، فاعلم أنهم سيحبونك أيضاً لو رأوك مبتسماً. وإذا رأيت الناس يظهرون الاحترام إذا قابلتهم بوجه غاضب، فاعلم أنهم لا يحترمون مقامك بل يتقون شرك.
لم يعلم أكثر الناس (وأنا واحد منهم) أن نجيب الزامل كان مريضاً منذ شبابه (وقد توفي بسبب ذلك المرض)، لكنهم رأوه مبتسماً على الدوام، يدعو الناس إلى المحبة والفرح فأحبوه؛ لأنهم وجدوه سبباً لسعادتهم. أعرف وتعرفون كثيراً من الناس، كان بوسعهم أن يكونوا مبتسمين دائماً مثل نجيب، لكنهم فضلوا مقابلة الناس بوجوه خشبية أو مكفهرة، فمن يذكرهم اليوم مثلما نذكر نجيب؟ ومن يتحدث عنهم مثلما نتحدث عن داعية المحبة هذا؟
تابع
الأكثر قراءة
خطأ في أحدث إطلالة لنانسي عجرم أفسد أناقتها (صور)
Lebanon 24
خطأ في أحدث إطلالة لنانسي عجرم أفسد أناقتها (صور)
12:00 | 2021-04-13
13/04/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارلا حداد تحسم الجدل بشأن طلاقها الثاني.. هذا ما قالته
Lebanon 24
كارلا حداد تحسم الجدل بشأن طلاقها الثاني.. هذا ما قالته
12:00 | 2021-04-13
13/04/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة موجعة الى عون وباسيل والحريري وحزب الله
Lebanon 24
رسالة موجعة الى عون وباسيل والحريري وحزب الله
11:30 | 2021-04-13
13/04/2021 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة... مذيعة تقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض!
Lebanon 24
جريمة مروّعة... مذيعة تقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض!
22:31 | 2021-04-13
13/04/2021 10:31:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إيجارات بيروت تحلق مع الدولار.. الكلفة تتجاوز الحد الأدنى للأجور حسب المنطقة
Lebanon 24
إيجارات بيروت تحلق مع الدولار.. الكلفة تتجاوز الحد الأدنى للأجور حسب المنطقة
16:00 | 2021-04-13
13/04/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:00 | 2021-04-14
هذه الأبراج تملك أسرار السعادة
05:55 | 2021-04-14
برجك اليوم
23:00 | 2021-04-13
سجن "مسكون بالأرواح" للبيع!
22:31 | 2021-04-13
جريمة مروّعة... مذيعة تقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض!
21:00 | 2021-04-13
أوّل إشارة سير للإبل في العالم! (صور)
18:08 | 2021-04-13
ثلاثة أشخاص ضربوا إبنة الـ18 عاما واغتصوبها لساعات.. قفزت من النافذة وهذا ما حصل
فيديو
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
Lebanon 24
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
21:00 | 2021-04-13
14/04/2021 09:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تروي معاناتها مع شقيقها بسبب مشهد جريء.. وهذا ما قالته عن حجاب إبنتها (فيديو)
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تروي معاناتها مع شقيقها بسبب مشهد جريء.. وهذا ما قالته عن حجاب إبنتها (فيديو)
18:00 | 2021-04-13
14/04/2021 09:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
Lebanon 24
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
09:00 | 2021-04-13
14/04/2021 09:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact