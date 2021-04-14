أطباء يسحبون 209 كرات مغناطيسية من معدة طفل صغير! (صورة)

من الصعب القول كيف ولماذا ابتلع الطفل البالغ من العمر عامين المغناطيس، لكن المعدة بدأت بالفعل في هضمه.

لم يستطع الجهاز الهضمي التعامل مع مثل هذا المنتوج الخطير وقد بدأ الولد يعاني من نزف الدم. ولاحظ الوالدان ذلك وسلما ابنهما إلى أطباء معهد جراحة الأطفال الطارئة في موسكو.

وأدرك الأطباء أن الكرات المغناطيسية لا تزال في المعدة على الرغم من عددها الكبير، ويعني ذلك أنه يمكن الاستغناء عن التدخل الجراحي، كما يمكن سحب الكرات المغناطيسية أثناء عملية التنظير باستخدام يد آلية خاصة.

ولكن اتضح لاحقا أن ذلك ليس بالأمر السهل. وكان يمكن أن تقطع الأطراف الحادة للكرات التي تشوهت نتيجة تعاملها مع عصير المعدة الغشاء المخاطي.

وكانت العملية صعبة واستغرقت ساعتين. لكنها تكللت نهاية المطاف بالنجاح. وأنقذ الصبي، حيث سحبت 209 كرات مغناطيسية من معدته.