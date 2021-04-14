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وزير سابق يكشف ملابسات خداعه في مطعم "سري" تحت الأرض!

Lebanon 24
14-04-2021 | 15:00
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ذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن وزير الداخلية الفرنسي السابق بريس أورتيفو أقر أنه تناول العشاء مع رئيس تحرير قناة تلفزيونية نهاية آذار في شقة خاصة بباريس، تحولت إلى مطعم سري.

 

وبحسب هذا السياسي، فقد عرف له هذا المكان بوصفه "ناد لرجال الأعمال"، وجرى التأكيد على قانونية مثل هذه النشاطات في الوقت الذي تغلق فيه مؤسسات تقديم الطعام في البلاد بسبب قيود العزل الصحي.

 

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن كبير الطهاة في هذا "النادي" قبض عليه مؤخرا بسبب تنظيم نشاط غير قانوين في مجال المطاعم العامة.

 

واعترف وزير الداخلية الأسبق في عهد نيكولا ساركوزي بأنه حضر حفل عشاء، معتقدا أنه يفعل كل شيء "وفق القواعد".

المصدر: روسيا اليوم
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