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بـ"طريقة جهنمية".. صاحب عمل ينتقم من موظفه السابق

Lebanon 24
14-04-2021 | 18:00
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تلقى رجل في ولاية جورجيا الأميركية مكافأة نهاية الخدمة على شكل "بنسات" منقوعة بالزيت من مشغله السابق.

 

وعثر أندرياس فلاتن في مدينة فايتفيل بولاية جورجيا على كومة ضخمة من البنسات، أصغر وحدة في النقد المعدني الأميركي، في الممر المؤدي لمنزله.

 

وكان عدد البنسات يتجاوز 90 ألفا، مما جعلها تبدو مثل كومة كبيرة، وأرفقت النقود بعبارة "اللعنة عليك".

 

وقال فلاتن لوسائل إعلام محلية إنه علم أن هذه الأموال عبارة عن مستحقاته على صاحب متجر كان يعمله لديه في السابق.

 

وكان رب العمل يرفض في البداية منح المستحقات لموظفه السابق، ولم يرضخ إلا عندما اتصل فلاتن بدائرة العمل في الولاية الأميركية.

 

ورغم أنه دفع المستحقات ، إلا أن صاحب المتجر أراد الانتقام على ما يبدو بطريقته، فدفعها على شكل يصعب استخدامها وفوق ذلك كلها أرفقها بشتيمة.

 

وكان فلاتن قد وضع الكميات الهائلة من البنسات في عربة بعجلات.

 

وقال إنه شعر بالإحباط والصدمة أن يحصل على مستحقاته هكذا، علاوة عن تغطيسها بالزيت.

 

وبعدما انتشرت قصة فلاتن على نطاق واسع في جورجيا، جاء موظفو شركة تستعمل القطع المعدنية لتقديم المساعدة.

 

ودفعت الشركة مبلغ 1000 دولار فحسب، لقاء الحصول على النقود الصغيرة.

المصدر: سكاي نيوز
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