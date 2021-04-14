منوعات

اشترى وجبة من متجر مشهور... فتفاجأ بثعبان داخل كيس السلطة!

Lebanon 24
14-04-2021 | 17:31
A-
A+
Doc-P-812898-637540185070445721.jpg
Doc-P-812898-637540185070445721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفاجأ شاب ووالدته، بوجود ثعبان حي صغير داخل كيس "سلطة" اشتراها الشاب من متجر "Aldi" المشهور في مدينة سيدني.

وفي التفاصيل، طلبت أم من ابنها شراء "سلطة" طازجة، لتتفاجأ المرأة بوجود ثعبان صغير شاحب الرأس، وتتصل على الفور بخدمات الطوارئ. ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى.

وأجرت السلطات المختصة تحقيقا مع الشركة المنتجة، لمعرفة كيفية وصول الثعبان إلى "السلطة".
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
18:00 | 2021-04-14
15:00 | 2021-04-14
12:00 | 2021-04-14
09:00 | 2021-04-14
06:27 | 2021-04-14
05:55 | 2021-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website