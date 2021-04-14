اشترى وجبة من متجر مشهور... فتفاجأ بثعبان داخل كيس السلطة!

تفاجأ شاب ووالدته، بوجود ثعبان حي صغير داخل كيس "سلطة" اشتراها الشاب من متجر "Aldi" المشهور في مدينة سيدني.وفي التفاصيل، طلبت أم من ابنها شراء "سلطة" طازجة، لتتفاجأ المرأة بوجود ثعبان صغير شاحب الرأس، وتتصل على الفور بخدمات الطوارئ. ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى.وأجرت السلطات المختصة تحقيقا مع الشركة المنتجة، لمعرفة كيفية وصول الثعبان إلى "السلطة".