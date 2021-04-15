الحملالتراجع بعض الشيء لا يعني أنه لا يبشر بالأفضلالثورتدخل مرحلة حاسمة على الصعيد العاطفيالجوزاءتعيش لحظات حب عاصفة وقد يصارحك الحبيب بأسرارهالسرطانيهدّئ هذا اليوم من روعك ويجمع حولك الأصدقاءالأسدقد يولد حادث مهني بسيط جواً متوتراً حولكالعذراءالكساد الحاصل في الوضع المهني قد يؤثر سلباً في معنوياتك لكنه لا يتسبب بأحداث تذكرالميزانيبدأ مركور بالتراجع، ما يخفف النمط قليلاً أو يجعلك فيحالة انتظار لما وعدت به، ويحثك أحد الزملاء على مضاعفة الحذرالعقربتبدو الأجواء ممتازة وارتياح وطمأنينة وهدوء بعد العواصف الأخيرةالقوسالفلك يحمل إليك انفراجاًالجدييرطّب هذا اليوم الأجواء العاطفية ويدفعها باتجاه ايجابي وحل الأمور العالقةالدلوالصراع المستمر في المجال المهني يشير إلى خضات عامة ولكنه إيجابي بالنسبة إليك لأنك قوي العزيمةالحوتيسجل هذا اليوم بعض التراجع في ميزان الربح