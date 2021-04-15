الحمل
التراجع بعض الشيء لا يعني أنه لا يبشر بالأفضل
الثور
تدخل مرحلة حاسمة على الصعيد العاطفي
الجوزاء
تعيش لحظات حب عاصفة وقد يصارحك الحبيب بأسراره
السرطان
يهدّئ هذا اليوم من روعك ويجمع حولك الأصدقاء
الأسد
قد يولد حادث مهني بسيط جواً متوتراً حولك
العذراء
الكساد الحاصل في الوضع المهني قد يؤثر سلباً في معنوياتك لكنه لا يتسبب بأحداث تذكر
الميزان
يبدأ مركور بالتراجع، ما يخفف النمط قليلاً أو يجعلك فيحالة انتظار لما وعدت به، ويحثك أحد الزملاء على مضاعفة الحذر
العقرب
تبدو الأجواء ممتازة وارتياح وطمأنينة وهدوء بعد العواصف الأخيرة
القوس
الفلك يحمل إليك انفراجاً
الجدي
يرطّب هذا اليوم الأجواء العاطفية ويدفعها باتجاه ايجابي وحل الأمور العالقة
الدلو
الصراع المستمر في المجال المهني يشير إلى خضات عامة ولكنه إيجابي بالنسبة إليك لأنك قوي العزيمة
الحوت
يسجل هذا اليوم بعض التراجع في ميزان الربح