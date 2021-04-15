هذه الأبراج لا يمكن الكذب عليها.. ستفضحكم فوراً

بعض الأشخاص لا يمكن خداعهم أو الكذب عليهم فهم يملكون قدرة على كشف أكاذيب الاخرين مهما كانوا بارعين في الكذب. هؤلاء يمكنهم معرفة ما إن كان الاخر يكذب عليهم من مجرد النظر إليه فهم يمكنهم رصد تلك التفاصيل البسيطة في تعابير الوجه أو الاختلاف في الصوت التي عادة لا نلاحظها والتي تدلل على قيام أحدهم بالكذب.

فمن هي هذه الابراج التي ننصحكم بعدم الكذب عليها لانها ستفضح امركم فوراً؟

العذراء

العذراء يشبه جهاز الكذب ولكنه اكثر دقة منه، فمعدل الاخطاء التي يرتكبها العذراء أقل بكثير من تلك الخاصة بأجهزة كشف الكذب. البرج هذا دقيق الملاحظة للغاية وهو يملك القدرة على ملاحظة التفاصيل اكثر بكثير من غيره من الابراج كما انه يملك عقلية تحليلية وبالتالي هو يمكنه رصد الكاذب بسهولة تامة.

الكاذب في الواقع يمكنه معرفة انه تم إكتشاف امره ورغم ان العذراء لن يبلغه بانه يعرف بانه يكذب ولكن ذلك سيكون واضحاً تمام الوضوح من خلال تعابير وجهه وبالتالي الكاذب سيبدأ بالتلعثم وقد يعترف بانه كذب كي يجنب نفسه المزيد من المتاعب مع العذراء.

الجوزاء

الجوزاء لا يملك فقط القدرة على رصد الكاذب ولكنه يملك الذكاء وسرعة البديهة التي تمكنه من طرح الأسئلة المناسبة التي تجعل الكاذب يكشف امره بنفسه. الجوزاء سيستمع الى الكاذب وحين يشعر بانه يكذب عليه فهو سيبدأ بطرح الاسئلة المختلفة وحين لا تبدو الامور منطقية فهو سيبلغ الاخر بانه يدرك بانه يقوم بالكذب عليه.

العقرب

الافضل عدم الكذب على العقرب لان الامور لن تنتهي بشكل جيد على الإطلاق. العقرب لا يحتاج الى وقت طويل لمعرفة بان الاخر يكذب عليه، فهو يشكك بالاخرين بطبعه وعليه هو يضع احتمال الكذب دائماً.. وحتى ولو لم يتمكن العقرب من كشف امر الكاذب فوراً فهو سيشعر بان هناك خطب ما وبالتالي لن يوفر اي جهد من اجل اكتشاف الحقيقة.

المشكلة هي انه حين يكتشف العقرب بانه تم الكذب عليه فحينها ستبدأ مرحلة الإنتقام، وطبعاً هو سيفقد ثقته بالاخر.

الجدي

سبب قدرة الجدي على كشف اكاذيب الاخرين هو واقع انه لا يكذب شخصياً وبالتالي هو يمكنه رصد "الشواذ" بسهولة تامة. البرج هذا اصلاً يملك شخصية متوجسة وتشك بنوايا الاخرين ما يعني أنه في حالة تأهب اصلاً، وعليه حين يتم الكذب عليه فإن رصد الأكاذيب سهل تماماً.

الجدي يملك قدرة على جعل الاخر يعترف فهو سيعتمد سياسة المحافظة على تواصل بصري لوقت طويل، وبتلك النظرات الحادة الثاقبة سيسأل الاخر ما ان كان يقوم بالكذب عليه وبطبيعة الحال الموقف هذا مربك ومزعج للكاذب الذي بالتأكيد سينهار ويعترف.

الدلو

رصد الاكاذيب سهل تماماً للدلو، فالامر فطري بالنسبة اليه كما أنه برج ذكي للغاية ويملك قدرة عالية على ملاحظة التفاصيل. الدلو يراقب وعن كثب ما يقوم به الاخر سواء من خلال الاجابة على سؤال بسؤال أو إبعاد النفس جسدياً عنه أو حتى التفاصيل الاخرى ومن هناك يبني الدلو شكوكه. الدلو لا يعتبر الكذب عليه، في حال لم يكن هذا الكذب من الشريك، إهانة لشخصه بل يعتبرها من الامور "الطبيعية" التي يقوم بها البشر وعليه هو لن يحمل الاحقاد وحتى انه قد يحولها الى قصة مضحكة.