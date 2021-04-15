إجراء واحد يخفض عدوى "كورونا" بالطائرات إلى النصف!

خلصت دراسة أميركية جديدة إلى أن ترك المقعد الأوسط في الطائرات شاغرا يقلل فرصة انتقال عدوى فيروس كورونا بنسبة تصل لـ 57 في المئة.وكشفت الدراسة التي أجراها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) أن ترك المقعد الأوسط في الطائرات المدنية شاغرا في كل الصفوف يقلل من فرصة انتقال العدوى بنسبة تتراوح بين 23 إلى 57 في المئة.واختلفت النسبة بناء على النماذج المختلفة للطائرات، في ظل وجود طائرات بممر واحد وأخرى عريضة البدن ذات ممرين.وبحسب الدراسة، فإن البيانات تشير إلى أن زيادة المسافة بين الأشخاص داخل مقصورة الطائرات وخفض كثافة الركاب، يمكن أن يساعد في تقليل التعرض المحتمل لكوفيد-19 أثناء السفر الجوي.ويعتبر السفر الجوي الدولي أحد الأسباب الرئيسية في انتشار الفيروس التاجي الذي ظهر من الصين أواخر عام 2019 قبل أن يصبح وباءا عالميا ويسبب فوضى غير مسبوقة في العالم.لكن فرض التباعد الاجتماعي داخل الطائرات يشكل تحديا لشركات الطيران العالمية التي تحاول التقليل من الخسائر الناجمة عن تداعيات الوباء بعد أن فرضت قيود الحظر والإغلاق وأغلقت المطارات في كثير من دول العالم.وتوصي إرشادات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتجنب السفر خلال الفترة الحالية بالنسبة للأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد بشكل كامل.كذلك، يوصي المركز المسافرين بارتداء أقنعة الوجه أثناء سفرهم طوال مدة الرحلة، وذلك لإمكانية تقليل هذه الأقنعة من فرص انتقال العدوى عبر جسيمات الهواء.