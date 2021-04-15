منوعات

فيديو انتشر كالنار في الهشيم.. موظفة تضرب رئيسها في العمل بالمكنسة بعد تحرشه بها

Lebanon 24
15-04-2021 | 15:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم في جميع أنحاء العالم، لعاملة صينية وهي تستخدم المكنسة والممسحة لضرب رئيسها في العمل بعدما تحرش بها عدة مرات.

 

ويمكن رؤية المرأة التي قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن اسمها الأخير تشو، في مقطع فيديو مدته 14 دقيقة على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تدخل مكتب رئيسها قبل أن تغمره بدلو من الماء.

 

وأمسكت المرأة بممسحة بعد ذلك واستخدمتها لضرب رئيسها وانغ بشكل متكرر، ويمكن رؤيته في الفيديو وهو يحاول حماية نفسه.

 

ولاحقا في الفيديو ألقت المرأة بعدة كتب من مكتب وانغ على رأسه.

 

وتمت مشاهدة الفيديو ملايين المرات، في حين ذكرت "تايمز" أن تشو قالت إن رئيسها في العمل بعث لها رسائل نصية غير مرغوب بها في ثلاث مناسبات منفصلة.

 

وحاول وانغ القول في الفيديو إن الرسائل كانت عبارة عن مزحة، على الرغم من استمرار تشو بالصراخ.

 

وأكدت المرأة أنها أبلغت الشرطة عن وانغ بينما كانت على الهاتف.

 

وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن الرجل هو نائب مدير وكالة حكومية لتخفيف حدة الفقر في منطقة بيلين في مدينة سويها بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين.

 

وأفادت وكالة "شينخوا" بأن الرجل "يعاني من مشاكل في الانضباط الحياتي"، مشيرة إلى أنه قد تم فصله من مهامه الرسمية وفقا للإجراءات التأديبية للحزب الشيوعي.

 

المصدر: روسيا اليوم

منوعات

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:58 | 2021-04-15
12:00 | 2021-04-15
09:00 | 2021-04-15
05:54 | 2021-04-15
23:00 | 2021-04-14
21:00 | 2021-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website