الحمل
تساعدك الظروف على الاستعداد جيّداً وتوسيع مروحة البحث لتقدّم في النهاية عملاً ناجزاً ينال الإعجاب
الثور
قد تكون الظروف كلها في مصلحتك في الأيام المقبلة
الجوزاء
يشكل فينوس طالعاً دقيقاً مع جوبيتير بحيث تطرح تساؤلات حول شأن مالي، وتتفوّق في العمل
السرطان
قرارات مصيرية حازمة
الأسد
تجتاز مرحلة دقيقة من الاختبارات
العذراء
عليك أن تتنبّه لمصاريفك هذا اليوم
الميزان
تجد نفسك متبارياً او منافساً للأقوياء وتغضب حين لا يسعفك الحظ كما انت تشاء
العقرب
لقد تختلف في وجهات نظرك مع زملاء العمل لكن حاول أن تسوّي الأمور بلطف وحكمة
القوس
كن صبوراً جداً في التعامل مع الآخرين
الجدي
قد تعيش حنيناً إلى الماضي أو تجد حولك من يعود إلى الوراء
الدلو
توقع الكثير أنت طموح وترغب في المزيد، على الرغم من تحقيقك جزءاً كبيراً من أحلامك يكون اليوم واعداً جداً
الحوت
تعطي الاتصالات والصفقات التجارية نتائج مرضية جدّاً