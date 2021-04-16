هذه الأبراج تفضّل حياتها المهنية على العاطفية.. هل أنت من بينها؟

من الصعب جدًا في الواقع الحفاظ على جميع كماليات الحياة في نفس الوقت، ولسوء الحظ، غالبًا ما تتعارض الحياة المهنية الناجحة مع الحب، مما يُجبر الناس على اختيار واحد فقط أو الآخر، وبقدر ما يُؤلم ترك الشريك على أمل النجاح الوظيفي أو رفض ترقية ضخمة للتمكن من تكريس الوقت اللازم لعلاقة حب، إلَّا أنَّ على المرء تحديد الأولويات ومتابعة واحدة أو اثنتين فقط من القائمة، وبالطبع، هناك بعض التباين داخل كل برج في دائرة الأبراج، ولكن هناك بلا شك ميل نحو خيار واحد أو آخر لكل برج من الأبراج.

من هي الأبراج التي ستُفضل حياتها المهنية عليك؟

برج الحمل

الحمل من الابراج التي تعيش حياتها من اجل المنافسة ومن أجل النمو وأن يكون الافضل في كل شيء وخصوصاً في حياته المهنية، وبالنسبة لهذا البرج النجاح هو كل شيء، وغالبية الرجال الذين ينتمون الى برج الحمل وحتى حين يحققون النجاح فهم لا يتوقفون، بل دائماً هناك المزيد الذي عليهم تحقيقه والوصول اليه، وتحقيق كل هذا النجاح على حساب العلاقة أمر طبيعي بالنسبة للحمل وفي حال وجد نفسه في موقف ما يتطلب من الاختيار بين حياته المهنية وبين علاقته العاطفية فهو لن يتردد قبل ان يختار الحياة المهنية.

برج الثور

الثور واثق من نفسه وهو بشكل عام دائماً ما يفضل نفسه على الآخرين.. وحياته المهنية لا تغرد خارج السرب فهي في مقدمة أولوياته، والثور عادةً من الأبراج التي تتمكن وبسبب سحر شخصيتها من شق طريقها الى رأس الهرم الوظيفي، ورغم أنه في المقابل يستمتع بكونه في علاقة ويحب ان يكون مغرماً ولكنه وبشكل دائم يركز كثيراً على حياته المهنية وهي أولوية ليس فقط من أجل النجاح بل من أجل واقع انها السبيل الوحيد كي يتمكن من الحصول على كل الأمور المادية الفاخرة التي يعشقها.

برج الأسد

الأسد برج مهيمن وقائد بالفطرة وهذا ما يساعده كثيراً في حياته المهنية، وطبعاً لا ننسى أنَّ البرج هذا يكره وبشدة ان يكون في منصب يتطلب منه تلقي الأوامر من شخص آخر وبالتالي عليه أن يشق طريقه الى القمة.

الأسد يسخر كل الخصال التي يملكها من أجل النجاح وبالتالي لا يمكنه ان يسمح للعلاقة بأن تكون المصدر الذي يشتت تركيزه وإنتباهه، ورغم أنَّ الاسد من الأبراج التي عادة تشكل شريكاً رائعاً ولكن حياته المهنية لها نصيبها الكبير جداً من حياته.

برج العذراء

رغم أنَّ العذراء لا يملك جوع النجاح الذي تعاني منه الأبراج الأخرى ولكنه بطبيعته مدمن عمل، ونتيجة لهذا الواقع هو غالباً ما يحقق النجاح في حياته المهنية، والهوس بالمثالية في عمله ورغبته الدائمة بان يكون في حالة من الانتاجية المهنية تبعده عن الحب والشريكة لا تترك له المجال لعلاقة فعلية .. حتى ولو كان جزءًا من علاقة جدية وفعلية، وكل تركيزه هو على عمله وبالتالي لا مكان للتركيز على الشريكة او على ما تريده او تحتاج اليه.

برج القوس

القوس ورغم كونه برج يحب المرح والمغامرة ولكنه ايضاً من الأبراج التي تعيش حياتها وفق تحقيق الاهداف، والبرج هذا من النوع الذي يحاول وبكل قواه النجاح في مجاله ولكن في الوقت عينه يحاول الحصول على كل شيء، النجاح والحب والمرح ولكن غالباً ما ينتهي به الامر بالعمل والمرح ولكن من دون حب.

برج الدلو

الدلو من الأبراج التي تجد متعة في توظيف قدراتها العقلية في العمل الذي تقوم به، ورغم أنَّه يملك مهارات اجتماعية وقدرة على حل المشاكل ولكنه لا يمكنه حل مشكلته الأساسية وهي أنَّه يقوم بمنح عمله كل وقته وجهده واهتمامه، وعندما نضيف الى المعادلة واقع أنَّه برج مستقل للغاية فنحن أمام برج بالتأكيد سيفضل حياته المهنية على الشريكة.