"سيد التوازن".. شاهدوا مهاراته في موازنة "كلّ شيء"! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يظهر قدرة شاب صيني يدعى يانغ ييكونغ على تحقيق توازن الأشياء والأشخاص، حيث جمع أكثر من 4 ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.



وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن صحيفة "China Morning Post" الصينية، فإنّ هذا الشخص قادر على تحدي الجاذبية، ويعرف يانغ ييكونغ كيفية موازنة "كل شيء"، بما في ذلك الدراجة واسطوانة الغاز. حتى ابنه الصغير يشارك في هواية أبيه الاستثنائية.

وقال ييكونغ الملقب بـ"سيد التوازن": "هذه إحدى هواياتي، لقد كنت مهتمًا بالتوازن في شبابي. وذات يوم عاد ابني من المدرسة وأظهر لي حيلة تعلمها عبر الإنترنت. وفكرت، نظرًا لأن هؤلاء الأشخاص يمكنهم إظهار حيلهم السحرية على الإنترنت، يمكنني أيضًا إظهار مهاراتي في التوازن هناك"، بحسب الصحيفة.



وأضاف: "هذه العملية تتطلب الكثير من الصبر. يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للتفكير في المشروع وتحديد مركز الثقل. في الوقت نفسه، فإن احتمال الخطأ مرتفع للغاية، فقط 20% من الأفكار ناجحة. لكني أحاول مرارا وتكرارا. وهذا يجلب لي الكثير من الفرح، حتى لو لم ينجح شيء ما".وبفضل مهاراته، جمع ييكونغ بالفعل أكثر من أربعة ملايين مشترك على الإنترنت.