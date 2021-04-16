أمّ تعترف بارتكاب جريمة بشعة: "قتلت أطفالي لحمايتهم"!

أقرّت امرأة من ولاية كاليفورنيا الأميركية باقتراف جريمة بشعة بحقّ أطفالها الثلاثة، مبررة فعلتها هذه بأنّها أرادت حمايتهم من "إساءة جنسية" تعرّضوا لها من والدهم.
وفي مقابلة بمرفق ليردو للمحاكمة التمهيدية في مقاطعة كيرن، قالت لورا كاريلو لمحطة "كيه جي إي تي - تي في"، إنّها أغرقت أطفالها الثلاثة الصغار لحمايتهم من سوء معاملة والدهم في خضم معركة حضانة، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة "أسوشييتد برس".
وتزعم كاريلو أنّ صديقها ويدعى إريك دنتون، "أساء جنسياً" إلى الأطفال، وقد عثر على أطفالها متوفين السبت الماضي في لوس أنجلوس.