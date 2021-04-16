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منوعات
قطة "كوكو" مديرا لأحد أقسام الشرطة في اليابان
Lebanon 24
16-04-2021
|
13:25
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عينت قطة "كوكو" مديرا لأحد أقسام الشرطة في محافظة توياما اليابانية، تكريما لها على دورها في إنقاذ شخص سقط في مياه الصرف الصحي.
وبثت قناة NHK التلفزيونية اليابانية لقطات لـ"كوكو" تحصل على شهادة تقدير من الشرطة وهي تظهر بالزي الرسمي.
وقضت القطة في منصب رئيسة القسم يوما واحدا شاركت خلاله في إلقاء محاضرة حول قواعد سلامة المرور لمجموعة من تلامذة مدرسة ابتدائية، بل و"وقعت" بنفسها على ورقة وثقت هذا الحدث تاركة عليها بصمة مخلبها.
والعام الماضي ساعد تصرف "كوكو" غير العادي في إنقاذ حياة بشرية، حيث جلست يومها قرب مجرى لمياه الصرف محدقة في الماء، وعندما دنت صاحبة القطة منها وجدت أن رجلا مسنا سقط إلى المجرى وتم إسعافه على الفور.
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