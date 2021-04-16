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حادث مخيف ونهاية مروعة لسائق تاكسي خالف قواعد المرور! (فيديو)

Lebanon 24
16-04-2021 | 19:00
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خطأ جسيم ارتكبه سائق تاكسي وهو يعبر التقاطع على أحد الطرق السريعة في البرازيل، حول سيارته في ثوان إلى كتلة من النيران، وأدى إلى نهاية مروعة ومؤسفة له.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خطأ واحد ارتكبه سائق تاكسي وهو يعبر التقاطع على أحد الطرق السريعة بالبرازيل، ليُفاجأ بشاحنة وقود تصطدم به بقوة، وتدفعه أمامها ليصطدم كلاهما؛ الشاحنة والتاكسي، بحافلة مدرسية، وفي ثوانٍ تحولت السيارات إلى كتلة من النيران.


ووقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي، والتقطت كاميرات المراقبة الحادث المخيف.

ووفقا للصحيفة القت السلطات باللوم على سائق التاكسي الذي لم يمتثل لقواعد المرور.

ويظهر الفيديو، كيف دفعت الشاحنة التاكسي أمامها بقوة على الطريق، حتى اصطدم التاكسي والشاحنة بحافلة مدرسية كانت قادمة في الاتجاه المقابل، وعلى الفور اشتعلت النيران في الحافلة المدرسية، التي كانت خالية، وقد توقفت السيارات بشكل كامل في منتصف الطريق السريع قبل أن تتحول إلى كتلة متلهبة.


ووفقا لوسائل إعلام محلية، لقى سائق التاكسي مصرعه في الحال حين انحشرت سيارته واحترقت بين الشاحنة والحافلة، بينما تمكن سائق الحافلة من النجاة، وأصيب سائق الشاحنة بجروح بسيطة.

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