صيف 2021 سيكون واعداً لمواليد هذه الأبراج

من الممكن أن يخبّئ صيف 2021 الكثير من المفاجآت السارة أو غير السارة. وقد تشكل بعض الأحداث الراهنة مقدّمة لها. كما يمكن أن يحدّد تصرف الأشخاص مسار الأمور. ويبدو أن هذا الصيف قد يكون واعداً بالنسبة إلى مواليد 3 أبراج.

الحمل

يعيش هذا المولود حالياً حالة الانقلاب التي وعده بها الفلك. فقد تغير مسار حياته وبدأ يقوم بخطوات جديدة وغير مسبوقة. وليس عليه الشعور بالقلق أو الخوف لأنه يسير في الاتجاه الصحيح. إذاً، كل ما عليه فعله هو القيام بعمله على أكمل وجه والتحلّي بالصبر والقدرة على التحمّل. فمن الممكن أن يبدأ بقطف الثمار في الشهر الأول من هذا الصيف.

الميزان

كان على مولود الميزان أن يتحمل الكثير من المسؤوليات الثقيلة في السنوات السابقة وما زال يفعل. لكن يبدو أنه بات عليه أن يضع أحماله لأن الظروف قد تساعد على ذلك. ومن الممكن أن يبدأ بتنشّق الهواء بكامل رئتيه بعد أن تعذر عليه ذلك بسبب ضغط العمل. إذاً ليس عليه سوى الانتظار لمدة قصيرة والابتسام والتفاؤل.

الحوت

من الممكن أن يعيش مولود الحوت في صيف 2021 انفراجاً لم تشهده حياته من قبل. فقد تطرأ بعض الاحداث غير المتوقعة وغير المنتظرة. وقد يبدأ السير على مسلك جديد. ومن الممكن أن تساعده الظروف على أخذ بعض القرارات الحاسمة التي تُظهر له الفارق بين الصواب والخطأ.