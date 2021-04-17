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فيديو من قلب المكتب .. رد "صاعق" من موظفة بعد تحرش مديرها

Lebanon 24
17-04-2021 | 18:00
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كشف مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام موظفة في الصين، بضرب مديرها في العمل، بعد أن تحرش بها أكثر من مرة.

وظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، موظفة تضرب مديرها بالعمل بممسحة، كما أنها قذفته بكتب، وبدلو ماء.

 

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن الشابة التي تم تعريفها على أنها "تشو"، ردّت على تحرش مديرها "وانغ"، ونشرت الفيديو على منصة "ويبو" الصينية.


وأشارت وسائل إعلام صينية إلى أن الرجل الذي ظهر في الفيديو وهو يتلقى الضربات، يشغل منصب نائب مدير دائرة متخصصة بمكافحة الفقر في مقاطعة هيلونغجيانغ.

وأوضحت تلك الوسائل، أن المدير اعتذر للموظفة، مبينا أن الرسائل النصية التي وصلتها، كانت مجرد مزحة، وبأنه لم يكن يقصد التحرش بها.

ووفق موقع "آسيا ون" الإخباري، فقد تقدمت الموظفة الظاهرة في الفيديو ببلاغ للشرطة ضد مديرها، وأن تحقيقا أجري بالواقعة توصل إلى إدانة "وانغ" بالتحرش وعدم الانضباط، واتخاذ قرار يقضي بفصله عن العمل.

المصدر: سكاي نيوز
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