هذا ما فعلته صاحبة أطول شعر في العالم

قررت فتاة هندية، حاصلة على لقب أطول شعر في العالم، التخلي عن أيقونتها التي اشتهرت بها منذ عام 2018 بعد أن عمدت إلى قصه لأول مرة منذ 12 عاما.وانتشر مقطع الفيديو، الذي تظهر فيه نيلانشي باتيل، البالغة من العمر 18 عاما بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وفيه يظهر مصفف شعر وهو يمنح الفتاة الهندية قصتها الأولى منذ أكثر من عقد.وفازت نيلانشي بلقب أطول شعر على الإطلاق لمراهقة في عام 2018، عندما كانت تبلغ 16 عاما من العمر، وكان طول شعرها 170.5 سم.وفي يوليو الماضي، قبل عيد ميلادها الـ18 مباشرة، تم قياس شعر نيلانشي للمرة الأخيرة، وقد بلغ 200 سم، ما جعلها تكسر رقمها القياسي السابق المسجل في موسوعة غينيس.واستغرق الأمر من نيلانشي بعض الوقت لتقرر ما الذي ستفعله بشعرها بعد أن قصته، حيث كانت تفكر في ثلاثة خيارات، بيعه بالمزاد العلني أو التبرع به للجمعيات الخيرية أو لمتحف.وبعد مداولاوت مع والدتها، التي كانت تساعدها في غسل شعرها وتصفيفه مرة واحدة في الأسبوع، قررت الفتاة التبرع به لمتحف "ريبلي" الذي يهتم بالأشياء الغريبة والنادرة.وبمجرد شحنه من الهند إلى الولايات المتحدة الأميركية، سيتم عرض شعر نيلانشي في متحف ريبيلي بمدينة هوليوود بولاية كاليفورنيا قبل أن يتم عرضه كذلك في متحف غينيس للأرقام القياسية، في هوليوود أيضا.