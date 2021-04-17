فيديو مروع.. تصادم ثلاث مركبات ملحق بانفجار ونيران

رصدت عدسات كاميرات المراقبة حادث مروع في البرازيل، عندما تصادمت ثلاث سيارات، التهمت النيران اثنتين منها، ونجت واحدة.
وتظهر اللقطات المصورة وقائع الحادثة التي وقع في تقاطع على طريق سريع في مدينة "كوريتيبا" البرازيلية، بحسب صحيفة "دايلي مايل" البريطانية.
وقال قسم إطفاء الحرائق في مدينة كوريتيبا، إن سائق الحافلة تمكن من الهرب من دون أن يصاب بأي أذى، وقبل أن تحترق الحافلة بشكل كامل.
ولفتت التحقيقات إلى أن سائق الحافلة كان ينقل مواد حارقة غير معروفة، تسببت بسهولة في اندلاع الحريق إثر الاصطدام.
وقالت الشرطة إن سائق سيارة الأجرة البيضاء توفي في الحادث بسبب الاصطدام الشديد الذي تعرض له.