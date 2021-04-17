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فيديو مروع.. تصادم ثلاث مركبات ملحق بانفجار ونيران

Lebanon 24
17-04-2021 | 15:00
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رصدت عدسات كاميرات المراقبة حادث مروع في البرازيل، عندما تصادمت ثلاث سيارات، التهمت النيران اثنتين منها، ونجت واحدة.

وتظهر اللقطات المصورة وقائع الحادثة التي وقع في تقاطع على طريق سريع في مدينة "كوريتيبا" البرازيلية، بحسب صحيفة "دايلي مايل" البريطانية.


وكان المتسبب الأول في الحادث، وهو قائد سيارة أجرة بيضاء، قد قرر العبور من ناحية إلى الأخرى على الطريق، فصدمته شاحنة وقود مسرعة.

وبعد الاصطدام، بقيت السيارة عالقة في مقدمة الشاحنة للحظات، إلى أن مرت بجانب شاحنة الوقود، حافلة ضخمة، هشمت نصف السيارة الأمامي عند الاصطدام بها.

وقد أسفر اصطدام الحافلة بمقدمة السيارة إلى اندلاع حريق وانفجار في الحافلة، التي، لحسن الحظ، لم تكن تقل ركابا وقت الحادث.

وإثر الاصطدام، توقفت الحافلة في وسط الطريق السريع، وفر السائق هاربا خوفا من انفجار الحافلة.

 

وقال قسم إطفاء الحرائق في مدينة كوريتيبا، إن سائق الحافلة تمكن من الهرب من دون أن يصاب بأي أذى، وقبل أن تحترق الحافلة بشكل كامل.

ولفتت التحقيقات إلى أن سائق الحافلة كان ينقل مواد حارقة غير معروفة، تسببت بسهولة في اندلاع الحريق إثر الاصطدام.

وقالت الشرطة إن سائق سيارة الأجرة البيضاء توفي في الحادث بسبب الاصطدام الشديد الذي تعرض له.

المصدر: الحرة
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