السجن لإطفائي أشعل حريقًا لـ"إرضاء غروره"

حكم على رجل إطفاء متطوع سعى إلى "إرضاء غروره" باستخدام البنزين لإشعال حريق التهم 144 هكتارا من الغابات والأشجار في شمال إسبانيا، بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف السنة، ودفع أكثر من 158 ألف يورو (189 ألف دولار) كتعويضات، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.ونفى "لويس تروبا" وهو الرئيس السابق لخدمة المتطوعين للحماية المدنية في "راماليس دي لا فيكتوريا" بمنطقة كانتابريا، نفى إشعال النيران عمدا في فبراير 2019، وأصر بدلا من ذلك على أنه هرع إلى مكان الحادث "بدافع الغريزة".لكن المدعين قالوا إنه "أضرم النار في الأرض لإرضاء غروره ولعب دور قيادي في إطفاء الحريق على الخط الأمامي".وأُبلغت محكمة مقاطعة كانتابريا أن "سلوك تروبا قبل الحريق مباشرة كان مشبوها".وقبل ساعات من اندلاع الحريق كان تروبا وزميل له في دورية بعد إعلان تحذير من مخاطر نشوب حريق في المنطقة. وأفاد زميله في العمل أن تروبا نظر إلى الأرض وقال "إنها جافة حقا وتحتاج فقط إلى عود كبريت".وأخبر أحد المتطوعين المحكمة أن المتهم "يحب الحرائق، وكان حاله يشبه حال المدمن المتعافي بعد علاجه، عندما يعثر على الحرائق".وتم إجراء تحقيق بعد أن التهمت النيران 356 فدانا من الكينا والجوز والعوسج والأشجار والمراعي في "سييرا دي الكومبا" في 17 و18 شباط 2019.وعلى الرغم من أن تروبا ادعى أنه كان "في مكان آخر"، إلا أن نظام تحديد المواقع في سيارته الحكومية أظهر أنه كان متواجدا في مكان الحادث في الساعات الأولى من يوم 17 شباط.وأوضحت المحكمة "باستخدام البنزين كمسرع للحرائق على الجانب الأيسر من الطريق من راماليس إلى لا ألكومبا، أشعل النار في الأرض في سبع نقاط أولية مختلفة على الأقل، بمسافة 65 مترا بين كل منها".