الحمللا بد من استغلال الجوّ الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجيةالثورعليك أن تبذل مزيداً من الجهد والوقت في العملالجوزاءعليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدارالسرطانلطالما كنت مثالاً للطباع الهادئة، لذا، لا تنفعل إذا كنت ترغب في الحفاظ على الصورة التي أظهرتها للآخرينالأسدمحطة حاسمة لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن القادم سيكون أفضل وأكثر إشراقاالعذراءيحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتكالميزانلا تختلق المشاكل والأزمات، بل كن عاقلاً وتجنّب الجدال والدخول في نزاعات مهما تكن درجتها من الأهمية أو السخافةالعقربتسمع أخباراً سارّة تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمةالقوسعروض بالجملة تنهال عليك بعد إثبات جدارتكالجديإذا كنت متمسكاً بوجهة نظرك، فلا تتردّد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤلالدلوعليك أن تركز أكثر على عملك فالكثير من المحطات المهمة في طريقها اليكالحوتكن حذراً من بعض الأشخاص الذين يدّعون المحبة أمامك ويدبرون لك المكائد ما إن تدير لهم ظهرك