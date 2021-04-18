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برجك اليوم

Lebanon 24
18-04-2021 | 05:54
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الحمل
 لا بد من استغلال الجوّ الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية
الثور
عليك أن تبذل مزيداً من الجهد والوقت في العمل
الجوزاء
عليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار
السرطان
لطالما كنت مثالاً للطباع الهادئة، لذا، لا تنفعل إذا كنت ترغب في الحفاظ على الصورة التي أظهرتها للآخرين
الأسد
محطة حاسمة لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن القادم سيكون أفضل وأكثر إشراقا
العذراء
 يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك
الميزان
لا تختلق المشاكل والأزمات، بل كن عاقلاً وتجنّب الجدال والدخول في نزاعات مهما تكن درجتها من الأهمية أو السخافة
العقرب
تسمع أخباراً سارّة تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة
القوس
عروض بالجملة تنهال عليك بعد إثبات جدارتك
الجدي
إذا كنت متمسكاً بوجهة نظرك، فلا تتردّد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل
الدلو
عليك أن تركز أكثر على عملك فالكثير من المحطات المهمة في طريقها اليك
الحوت
 كن حذراً من بعض الأشخاص الذين يدّعون المحبة أمامك ويدبرون لك المكائد ما إن تدير لهم ظهرك
 
المصدر: السومرية
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