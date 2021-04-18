طعن عامل التوصيل لهذا السبب المفاجئ! (فيديو)

أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بأن رجلا أقدم على طعن عامل توصيل طرود في مدينة مونبولييه، بحجة أنه "وصل متأخرا" إلى عنوان بيت المعتدي.

MERCI DE RT!!! Le 14 avril 2021, à Montpellier, mon frere a failli se faire égorger en pleine rue et en plein jour par un client. Mon frère(en vêtement Chronopost) a appelé la femme de l’agresseur pour lui dire qu’il était en bas et qu’elle devais venir récupérer le colis pic.twitter.com/M446BiaikS

وقالت الصحيفة إن العامل أصيب بجروح في يده ورقبته خلال الواقعة التي حدثت يوم 14 نيسان وصورتها عدسات الكاميرا.



ويظهر فيديو متداول على مواقع التواصل لحظات تهديد الرجل للعامل قبل أن يوجه له ضربة بالسكين، ليفر العامل بعدها نحو سيارته.