ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن القاضية عون (فيديو)

"مش مهم إذا إقالة او استقالة او اعتكاف.. القاضية غادة عون برسم كل شي".. هذا ما توقعه ميشال حايك في استقبال عام 2021 عن الأحداث التي تخص الشأن اللبناني عموماً والقضائي خصوصاً.

وكان شهد لبنان حدثاً قضائياً في اليوم السابقين تمثل بـ"اقتحام" مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون شركة مكتف للصيرفة في عوكر لمتابعة التحقيق في ملف مالي رغم كفّ يدها عن الموضوع.