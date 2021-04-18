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انتحر زوجها.. فوثقت اللحظة بفيديو!

Lebanon 24
18-04-2021 | 23:00
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لم تحاول الهندية نيها شوكلا منع زوجها آمون شو من الانتحار، وبدلا من ذلك قامت بالتقاط هاتفها الذكي وتوثيق اللحظات الأخيرة من حياة زوجها.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، تزوجت شوكلا البالغة من العمر 22 عاماً من  شو البالغ من العمر 25 عاماً في كانون الأول 2020  بعد علاقة دامت خمس سنوات.

وفي آذار الماضي، قررت شوكلا الانتقال من مدينتها كلكتا إلى العاصمة نيودلهي بمفردها، الأمر الذي أثار غضب زوجها، ودخل الزوجان في صراع مرير.

وفي نيسان الجاري، عادت شوكلا إلى منزلها وطلبت الطلاق، الأمر الذي تسبب بصدمة عاطفية ودفع زوجها إلى الانتحار.

وبحسب الصحيفة، عثرت الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث على مقطع فيديو يوثق لحظة الانتحار، مشيرة إلى أن شو سبق له أن هدد زوجته بالإقدام على الانتحار، ولكنها لم تصدقه.

واعتقلت الشرطة شوكلا بتهمة بالتحريض على الانتحار.
المصدر: سبوتنيك
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