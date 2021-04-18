25
o
بيروت
20
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
27
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
انتحر زوجها.. فوثقت اللحظة بفيديو!
Lebanon 24
18-04-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تحاول الهندية نيها شوكلا منع زوجها آمون شو من الانتحار، وبدلا من ذلك قامت بالتقاط هاتفها الذكي وتوثيق اللحظات الأخيرة من حياة زوجها.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، تزوجت شوكلا البالغة من العمر 22 عاماً من شو البالغ من العمر 25 عاماً في كانون الأول 2020 بعد علاقة دامت خمس سنوات.
وفي آذار الماضي، قررت شوكلا الانتقال من مدينتها كلكتا إلى العاصمة نيودلهي بمفردها، الأمر الذي أثار غضب زوجها، ودخل الزوجان في صراع مرير.
وفي نيسان الجاري، عادت شوكلا إلى منزلها وطلبت الطلاق، الأمر الذي تسبب بصدمة عاطفية ودفع زوجها إلى الانتحار.
وبحسب الصحيفة، عثرت الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث على مقطع فيديو يوثق لحظة الانتحار، مشيرة إلى أن شو سبق له أن هدد زوجته بالإقدام على الانتحار، ولكنها لم تصدقه.
واعتقلت الشرطة شوكلا بتهمة بالتحريض على الانتحار.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
انفراجة لبنان آتية بعد انتظار.. الدولار سينخفض في هذا التاريخ
Lebanon 24
انفراجة لبنان آتية بعد انتظار.. الدولار سينخفض في هذا التاريخ
10:00 | 2021-04-18
18/04/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملاحم بعلبك تتسلم اللحم المدعوم.. هذا سعر "الكيلو"
Lebanon 24
ملاحم بعلبك تتسلم اللحم المدعوم.. هذا سعر "الكيلو"
13:03 | 2021-04-18
18/04/2021 01:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن القاضية عون (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن القاضية عون (فيديو)
12:41 | 2021-04-18
18/04/2021 12:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها الأول.. شاهدوا جمالها مع أحمد أبو هشيمة (صورة)
Lebanon 24
ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها الأول.. شاهدوا جمالها مع أحمد أبو هشيمة (صورة)
09:00 | 2021-04-18
18/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد السعودي يرزق بمولود جديد.. وهذا الاسم الذي اختاره له
Lebanon 24
ولي العهد السعودي يرزق بمولود جديد.. وهذا الاسم الذي اختاره له
08:30 | 2021-04-18
18/04/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
21:00 | 2021-04-18
الشرطة في بنما تعتقل "هراً" بتهمة تهريب المخدرات
18:00 | 2021-04-18
حادثة مرعبة.. أسد يقتل شاباً (فيديو)
16:34 | 2021-04-18
النشطاء طالبوا بمكافأتها.. هذا ما فعلته مضيفة تجاه طفلة بكت بشدة (فيديو)
15:00 | 2021-04-18
إليك "نغمة المنبّه" التي قد تساعدك على الشعور بمزيد من اليقظة!
12:41 | 2021-04-18
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن القاضية عون (فيديو)
12:00 | 2021-04-18
جريمة مروعة تهز بلداً عربياً.. قتل مسنة وطفلين وأصاب 3 آخرين
فيديو
شام الذهبي تكشف تفاصيل خطوبتها الجديدة وقصة زواج والدتها للمرة الثالثة (فيديو)
Lebanon 24
شام الذهبي تكشف تفاصيل خطوبتها الجديدة وقصة زواج والدتها للمرة الثالثة (فيديو)
18:00 | 2021-04-17
19/04/2021 00:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة تهدد سواحل العالم... المحيط يبتلع جزر المالديف! (صور وفيديو)
Lebanon 24
كارثة تهدد سواحل العالم... المحيط يبتلع جزر المالديف! (صور وفيديو)
12:00 | 2021-04-17
19/04/2021 00:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"مرسيديس" تغير "وجه" سيارتها الكهربائية وتزيل نجمتها الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
"مرسيديس" تغير "وجه" سيارتها الكهربائية وتزيل نجمتها الشهيرة (فيديو)
12:00 | 2021-04-17
19/04/2021 00:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact