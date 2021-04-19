حسد هؤلاء الأشخاص يمنع مواليد 5 أبراج من بلوغ أهدافهم

يعتبر الحسد من اسباب عدم النجاح التام لمواليد 5 ابراج. وهو يأتيهم من مختلف الجهات ومن أشخاص يعملون او يعيشون في محيطهم. ولهذا من المهم ان يتنبهوا الى هذا الامر ليعرفوا كيفية التعامل معه. ومن الضروري ان يجدوا طريقة لدرء الاذى عنهم. وهؤلاء هم مواليد الابراج الذين يعانون اكثر من غيرهم من تأثير الحسد على حياتهم.

مواليد يعانون من الحسد

يعاني مواليد 5 ابراج من تأثير الحسد على حياتهم. وعليهم ان يعرفوا مصدره لكي يتمكنوا من تجنبه ومن التخلص من الخطر الذي يمكن ان ينتج عنه.

الحمل

يتمتع مولود الحمل بالطاقة الكبيرة وخصوصاً في المجالين المهني والاجتماعي. لكنه يواجه في بعض الاحيان عقبات غير منتظرة في هذا السياق. ولهذا عليه الانتباه لبعض المنافسين الذين يحرصون على جعله يشعر بعدم الارتياح من اجل كبح قدرته على العطاء والتقدم والمبادرة. كما انهم يرغبون في ان يروا ثقته بنفسه واندفاعه يتراجعان الى ادنى الحدود وهو ما عليه الا يسمح بحدوثه. من هذا المنطلق من الافضل الا يعلم بما يعتزم فعله الا اقرب المقربين منه.

الثور

يظهر مولود الثور الكثير من الاندفاع والحماسة تجاه ما يقوم به من اعمال وما يقترحه من افكار. ولهذا فإنه غالباً ما يحقق النجاح في مشاريعه. لكن يبدو ان بعض الاشخاص لا يريدون له ان يبلغ غاياته وهم يعيشون في محيطه الاجتماعي غير القريب. ومن الممكن ان يضعوا العصي في دواليب مسيرته كلما حاول التقدم الى الامام. ولهذا عليه ان يتنبه اليهم والى افعالهم وتصرفاتهم ونواياهم المبطنة. ومن المفيد ان يواجههم بهدوء من دون افتعال الخلافات معهم.

السرطان

يعتبر من مواليد الابراج الاكثر هدوءًا. فهو يخطط بصمت ولا يتحدث كثيراً عن احلامه وطموحاته على الملأ. ورغم هذا فإن بعض العيون تراقبه فيما يشعر اصحابها بالانزعاج من السعادة التي تظهر من خلال نظراته. ومن الممكن ان يكون هؤلاء ممن يعيشون في محيطه السكني. ولهذا عليه توخي الحذر والحرص على كتم اسراره اكثر فأكثر. فهذا يمكن ان يقيه خطر تدخلهم في حياته وسعيهم الى عرقلة مسيرته.

الميزان

يعتبر هذا المولود من اكثر المواليد اندفاعاً وخصوصاً حين يتعلق الامر بالعمل او بمساعدة الآخرين. ولهذا فهو يحظى بالكثير من الشعبية في محيطه. لكنه في الوقت نفسه يعاني من نفور بعض الاشخاص الذين يحيكون له المكائد بصمت. فنجاحه وشعبيته يؤذيانهم كثيراً. وهم يعبرون عن هذا في بعض الاحيان بطريقة انفعالية تزعجه الى حد كبير. لكن ليس عليه اعارتهم الكثير من الاهمية والمضي قدماً على طريق تحقيق المزيد من التألق. ومن المهم ان يعلم ان مثابرته قد تفتح امامه المزيد من الابواب.

الجدي

يحب مولود الجدي الالتزام بقواعد الاعمال التي يتعين عليه القيام بها. كما انه يتوخى الدقة في كل ما يفعله. ولهذا فإنه غالباً ما يحقق النجاح. وهذا الامر يشعره بالكثير من الرضى والسعادة. لكن عليه الانتباه لأن في محطيه المهني من لا يريد له القيام بخطوات جديدة تساعده على تحقيق المزيد من الانجازات. وقد لا يكتفي الحاسدون بإبداء انزعاجهم من تألقه، بل من الممكن ان يسعوا الى وضع العصي في دواليبه والى عرقلة مساعيه وقراراته. ولهذا من المهم ان يحيط نفسه وما يقوم به بالكثير من السرية. فهو من مواليد الابراج الاكثر تأثراً بالحسد وعرضة له.