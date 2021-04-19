منوعات

بعد حادث مروّع أودى بحياة شخصيْن.. انتقادات شديدة لـ"تسلا"!

Lebanon 24
19-04-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-814367-637544236012478895.jpg
Doc-P-814367-637544236012478895.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعرّضت شركة "تسلا" الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية لانتقادات شديدة، بعد حادث مروّع لإحدى مركباتها ذاتية القيادة، أدّى إلى مصرع شخصين كانا على متنها، في مدينة هيوستن بولاية تكساس، جنوبي الولايات المتحدة، ليل السبت.


وذكر مسؤولون أنّ سيارة "تسلا" البالغ ثمنها 80 ألف دولار كانت تسير بسرعة فائقة، عندما خرجت الأمور عن السيطرة في منعطف مسدود، فانحرفت عن طريقها واصطدمت بشجرة وتحطمت واشتعلت بها النيران وبداخلها الراكبان، مع الإشارة إلى أنّ السيارة من طراز عام 2019، وهي كهربائية بالكامل وذاتية القيادة.

وقال ضابط في الشرطة المحلية إنّ التحقيق خلص إلى أنّ الراكبين لم يكن أي منهما على مقعد القيادة وقت الحادث، وكان الأول يجلس في المقعد الأمامي الإضافي والثاني في الخلف.

وكان الرجلان يعتمدان نظام "الطيار الآلي"، وهو مصطلح يطلق عن القيادة الذاتية للمركبة، التي لاقت الكثير من الانتقادات.

واستغرق الأمر من فرق الإنقاذ 4 ساعات وكميات هائلة من المياه لإخماد النيران التي اشتعلت في السيارة.

وكان على المنقذين الاتصال بشركة "تسلا" وقت الحريق، للاستفسار عن كيفية إطفاء الحريق عندما تشتعل النار في بطارية السيارة.

وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ذكرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة أنها تحقق في 23 حادثاً لسيارات "تسلا".

وإزاء الانتقادات المتتالية على الإنترنت، خرج مؤسس الشركة الملياردير إيلون ماسك عن صمته.

وغرد ماسك على "تويتر"، قائلاً إنّ السيارات الكهربائية التي تسير بنظام "الطيار الآلي" تواجه احتمال وقوع حوادث سير أقل 10 مرات مقارنة بالسيارات العادية.

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
18:00 | 2021-04-19
17:25 | 2021-04-19
16:35 | 2021-04-19
15:02 | 2021-04-19
12:00 | 2021-04-19
09:00 | 2021-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website