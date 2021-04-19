طائرة تهبط في المياه وتثير خوف المصطافين على الشاطئ (فيديو)

سقطت طائرة في المياه بشكل اضطراري، وذلك خلال أحد العروض في مدينة فلوريدا الأميركية، أمس الأحد، ما تسبب بخوف المصطافين على شاطئ البحر.



وأظهرت المشاهد التي صورها رواد الشاطئ في فلوريدا هبوط الطائرة اضطرارياً على المياه خلال عرض أميركي، واصطدامها بالأمواج.

ويلاحظ في المشاهد وجود أشخاص يسبحون في البحر وآخرين يجلسون على الشاطئ، ما تسبب بخوف البعض من حدوث مشاكل، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وغرقت الطائرة في مياه البحر وسط ذهول المتفرجين، وحاول المواطنون مساعدة الطيار في عملية سحب الطائرة الصغيرة ومنعها من الغرق في رمال البحر.