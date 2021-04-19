عاصرت الإنفلونزا الإسبانية.. وفاة عميدة السنّ بأميركا عن 116 عاماً!

توفيت عميدة سنّ الأميركيين هيستر فورد عن 116 عامًا تاركة سلالة كبيرة تشمل حوالي 100 من أحفاد الأحفاد، على ما أعلنت عائلتها عبر الشبكات الاجتماعية.
وفي ظل شكوك بشأن تاريخ ميلادها بالتحديد (1904 أو 1905)، نالت هيستر فورد لقب عميدة سن الأميركيين رسمياً سنة 2019 من مجموعة "غرينتولوجي ريسرتش غروب" التي تحصي الأشخاص فوق سن 110 سنوات.
وقد ولدت هذه الأميركية السوداء في ولاية كارولاينا الجنوبية في جنوب شرق الولايات المتحدة، وكبرت في مزرعة حيث كانت تقطف القطن وتعمل في الحقول، قبل العمل كمربية أطفال، وفق قناة "دبليو بي تي في" التلفزيونية المحلية.
كما أن وباء "كوفيد-19" ليس الجائحة الأولى التي شهدت عليها فورد، إذ إنها عاصرت خلال سنوات المراهقة جائحة الإنفلونزا الإسبانية اعتباراً من 1918.