منوعات

إكتشاف "ديناصور جديد" مثيرا للجدل!

Lebanon 24
19-04-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-814488-637544429753797773.jpg
Doc-P-814488-637544429753797773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاش مخلوق صغير مجنّح بعيون واسعة، منذ حوالي 160 مليون سنة، بين الأشجار حسبما يعرف الآن في الصين، وفقا لفريق دولي من العلماء.

وأفادت Gizmodo يوم الجمعة، أن قصة أصل نوع التيروصور الرائع المكتشف حديثا، المسمى Sinomacrops Bondei، نُشرت بواسطة PeerJ في آذار من قبل فريق دولي من العلماء.

واكتشف العلماء، ومعظمهم من الصين واليابان، الهيكل العظمي المتحجر للمخلوق في صخرة محفوظة في مقاطعة هوبي الصينية، وأدركوا أنه نوع جديد من التيروصورات.

وكتبوا في تقريرهم: "على الرغم من سحقها لدرجة طمس العديد من التفاصيل، إلا أن العينة كاملة إلى حد ما وتوفر معلومات جديدة للمجموعة".

وباستخدام التصوير بالأشعة السينية، تمكّن الفريق من إعادة بناء العينة المنقرضة منذ فترة طويلة وتم إنشاء الرسوم التوضيحية لإظهار الشكل الذي يبدو عليه على الأرجح عندما كان ما يزال موجودا.

وتصوّر الرسوم التوضيحية مخلوقا يشبه إلى حد ما السنجاب الطائر، ولكن بدلا من جسم القوارض، يبدو الجذع أشبه بسمندل بأجنحة كبيرة غشائية بارزة من كل جانب. 

ويعتقد العلماء أنه كان مغطى بجلد من "ألياف الثعلب" - وهو شكل مختلف تماما ومتطور بشكل مستقل.

وعلى الرغم من كونه جزءا من عائلة التيروصورات، إلا أن Sinomacrops يختلف تماما عن أقاربه الضخمين، والمرعبين في كثير من الأحيان.

ويعتقد العلماء أن الديناصورات الجديدة هي نسخة من عصور ما قبل التاريخ من الخفافيش الليلية - تجوب في ظروف الإضاءة المنخفضة لتلتهم الحشرات في نظامها الغذائي الأساسي.

وقالت ميغان جابوبس، عالمة الحفريات من جامعة بايلور في تكساس والتي لم تشارك في البحث، إن النتائج مثيرة لأن أحافير التيروصورات نادرة للغاية لأن عظامها الرقيقة المجوفة لم تحافظ عليها مثل المخلوقات الأخرى.

وأضافت: "إن العثور على هذه التيروصورات المبكرة يمنحنا حقا نظرة ثاقبة حول كيفية بدء تكييف وتغيير جوانب من هياكلها العظمية".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
21:00 | 2021-04-19
18:00 | 2021-04-19
17:25 | 2021-04-19
16:35 | 2021-04-19
15:02 | 2021-04-19
15:00 | 2021-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website