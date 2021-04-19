مبلغ كبير بانتظاركم وحجر وطاقم طبي... ما عليكم سوى الاصابة بكورونا!

تمنح جامعة أكسفورد البريطانية الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، فرصة لكسب 5000 جنيه إسترليني مقابل المشاركة في دراسة علمية.
وجاء في بيان الطبيبة البريطانية للأمراض المعدية وأستاذة اللقاحات في معهد جينر بجامعة أكسفورد، هيلين ماكشين: "عندما سنعيد إصابة المشاركين، سنعرف بالضبط كيف استجابت أجهزتهم المناعية للعدوى الأولى، ومتى تحدث العدوى مرة أخرى بالضبط، ومقدار الفيروس الذي يتلقونه. وبتعزيز فهمنا المشترك، يمكن أن تساعدنا هذه الدراسة في إنشاء اختبارات قد تكون دقيقة وتنبئ بما إذا كان الشخص محميا".
وأشار العلماء إلى أن هذه الدراسة تختلف عن تلك التي تم الإعلان عنها في شباط، وذلك في سعيها إلى إعادة إصابة الأشخاص، الذين أصيبوا سابقا بـ"كوفيد-19"، في محاولة وصفت بأنها لتعميق فهم المناعة.