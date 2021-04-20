أول لقاء لزوجين مسنين بعد أشهر من الغياب يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

حصل مقطع فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أول لقاء بين زوجين مسنين بعد غياب استمر عدة أشهر، على ما يقارب 6 ملايين مشاهدة خلال أيام محدودة.

ووصف المغردون فرحة الزوجين اللذين رأيا بعضهما بعد غياب طويل بأنها لا تقدر بثمن، مؤكدين أن هذا ما يبدو عليه الحب الحقيقي.

وتُظهر اللقطات امرأة مسنة تدخل إحدى غرف دار رعاية المسنين باستخدام مشاية على عجلات. تنتظر زوجها الذي لم تره منذ عدة أشهر بسبب إقامتها في المستشفى.

وعندما رأى بعضهما البعض، أفلت كل منهما مساعد الحركة الخاص به واتجه نحو الآخر بخطى سريعة للعناق

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