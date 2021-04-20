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منوعات
انتبه... القهوة قد تسبب الموت
Lebanon 24
20-04-2021
|
14:11
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تساعد المشروبات المحتوية على الكافيين في إعادة ضغط الدم إلى معدله الطبيعي، ولكن مع مرور الوقت قد تسبب ظهور مشاكل في الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية.
حذر رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى المحاربين القدامى رقم 2 في روسيا، سيرغي إيفانوف، الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم من شرب القهوة والمنشطات الأخرى بشكل متكرر، بحسب ما نقلته قناة "زفيزدا" الروسية.
وأوضح الطبيب، أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين تساعد في الحفاظ على معدل ضغط الدم الطبيعي، ولكن مع مرور الوقت، تسبب ظهور مشاكل في الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية.
وتابع، "يؤدي شرب القهوة إلى الاعتماد على الكافيين، والكافيين متواجد أيضا في مواد الأدابتوجين كالجنسنغ والإليوثروكوس وغيرها، وهذه المواد لن تؤدي إلى استقرار ضغط الدم الطبيعي، كما أن المحفزات الزائدة لا تفيد الجسم أبدًا".
كما نصح الطبيب، أنه في حالة حدوث أي تغيير مفاجئ في الضغط يجب استشارة الطبيب فورًا. وأشار إيفانوف، أن مثل هذه المشكلات الصحية يمكن أن تشير إلى أمراض خطيرة في القلب أو الدماغ. وقال طبيب القلب، إنه قبل وصول سيارة الإسعاف، على المريض الاستلقاء ورفع ساقيه. بالإضافة إلى ذلك، يجب إعطاء المريض كمية صغيرة من السوائل، ولكن لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إعطاء نيتروغليسرين.
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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