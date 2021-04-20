منوعات

انتبه... القهوة قد تسبب الموت

Lebanon 24
20-04-2021 | 14:11
A-
A+
Doc-P-814809-637545252423169544.jpg
Doc-P-814809-637545252423169544.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تساعد المشروبات المحتوية على الكافيين في إعادة ضغط الدم إلى معدله الطبيعي، ولكن مع مرور الوقت قد تسبب ظهور مشاكل في الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية.

حذر رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى المحاربين القدامى رقم 2 في روسيا، سيرغي إيفانوف، الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم من شرب القهوة والمنشطات الأخرى بشكل متكرر، بحسب ما نقلته قناة "زفيزدا" الروسية.

وأوضح الطبيب، أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين تساعد في الحفاظ على معدل ضغط الدم الطبيعي، ولكن مع مرور الوقت، تسبب ظهور مشاكل في الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية.

وتابع، "يؤدي شرب القهوة إلى الاعتماد على الكافيين، والكافيين متواجد أيضا في مواد الأدابتوجين كالجنسنغ والإليوثروكوس وغيرها، وهذه المواد لن تؤدي إلى استقرار ضغط الدم الطبيعي، كما أن المحفزات الزائدة لا تفيد الجسم أبدًا".

كما نصح الطبيب، أنه في حالة حدوث أي تغيير مفاجئ في الضغط يجب استشارة الطبيب فورًا. وأشار إيفانوف، أن مثل هذه المشكلات الصحية يمكن أن تشير إلى أمراض خطيرة في القلب أو الدماغ. وقال طبيب القلب، إنه قبل وصول سيارة الإسعاف، على المريض الاستلقاء ورفع ساقيه. بالإضافة إلى ذلك، يجب إعطاء المريض كمية صغيرة من السوائل، ولكن لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إعطاء نيتروغليسرين.
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
18:00 | 2021-04-20
17:47 | 2021-04-20
15:00 | 2021-04-20
14:00 | 2021-04-20
12:54 | 2021-04-20
12:00 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website