20
o
بيروت
28
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
21
o
النبطية
24
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
"أم عبده" استولت على أموال مواطنين بطريقة ماكرة... هذا ما فعتله!
Lebanon 24
20-04-2021
|
17:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
استولت سيدة مصرية تدعى "أم عبده" في قرية الباجور بمحافظة المنوفية، على نصف مليار جنيه، من خلال خداع عدد كبير من المواطنين.
ووفقا لوسائل الإعلام المصرية أوهمت "أم عبده" المواطنين بقدرتها على تشغيل أموالهم وزيادة مكاسبهم، وعندما انكشف أمرها ظلت هاربة لمدة شهر تقريبا، قبل أن تتمكن قوات الأمن في قسم بندر قنا من إلقاء القبض عليها في نطاق المحافظة.
وقالت "مستريحة المنوفية"، كما أطلق عليها الإعلام المصري، إن لديها القدرة على توظيف الأموال بأرباح تصل إلى 10% شهريا، حيث وثق فيها كثير من الضحايا، خاصة مع هامش الربح الكبير.
وأعطاها الضحايا مبالغ طائلة، جمعوها من أقاربهم لتوظيفها، حيث ترددت أنباء باستيلائها على 500 مليون جنيه.
وبلغ عدد المحاضر التي قام الضحايا بتحريرها في مكتب مباحث الأموال العامة بقسم شرطة الباجور، نحو 25 محضرا، حيث اتهمها الأهالي باسحواذها على أموال طائلة منهم، بغرض تشغيلها والحصول على أرباح، وبالسؤال عنها بعد فترة لم يجدوها.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
هشام حداد يكتب وصيته بتأثر كبير ! (فيديو)
Lebanon 24
هشام حداد يكتب وصيته بتأثر كبير ! (فيديو)
09:00 | 2021-04-20
20/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة أخوية لـ "حزب الله": ما تقرب
Lebanon 24
نصيحة أخوية لـ "حزب الله": ما تقرب
08:45 | 2021-04-20
20/04/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية خاب أمله من اثنين ويطالب بكف يد ثالث: غادة عون اخطأت في الشكل
Lebanon 24
رئيس الجمهورية خاب أمله من اثنين ويطالب بكف يد ثالث: غادة عون اخطأت في الشكل
06:05 | 2021-04-20
20/04/2021 06:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في طرابلس.. شخص يطلق النار على شقيقه
Lebanon 24
توتر في طرابلس.. شخص يطلق النار على شقيقه
22:22 | 2021-04-19
19/04/2021 10:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:18 | 2021-04-20
20/04/2021 09:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
20:10 | 2021-04-20
لكم القرار... هل رصد هذا الفيديو "ديناصوراً" يتحرك في الحديقة؟
18:00 | 2021-04-20
قطيع أفيال ينتقم من صياد بهذه الطريقة!
15:00 | 2021-04-20
أول لقاء لزوجين مسنين بعد أشهر من الغياب يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
14:11 | 2021-04-20
انتبه... القهوة قد تسبب الموت
14:00 | 2021-04-20
انت لا تشارك زوجتك في الاعمال المنزلية...اذا ستصاب بالالزهايمر
12:54 | 2021-04-20
في ظل الاوضاع الصعبة... هل ننشر صور موائد الافطار؟
فيديو
سوزان نجم الدين تكشف حقيقة علاقتها بأيمن زيدان.. "ما صار نصيب" (فيديو)
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تكشف حقيقة علاقتها بأيمن زيدان.. "ما صار نصيب" (فيديو)
18:00 | 2021-04-20
20/04/2021 21:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى محبّي ألعاب "نوكيا" القديمة.. هذا التطبيق سيفرحكم! (فيديو)
Lebanon 24
إلى محبّي ألعاب "نوكيا" القديمة.. هذا التطبيق سيفرحكم! (فيديو)
18:00 | 2021-04-20
20/04/2021 21:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية تبكي بحرقة على رحيل شقيقتها.. "الله جاب الله أخد" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تبكي بحرقة على رحيل شقيقتها.. "الله جاب الله أخد" (فيديو)
12:00 | 2021-04-20
20/04/2021 21:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact