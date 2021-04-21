الحملتلاحق بعض الأفكار والأهداف وربما تتعدّد الاتجاهاتالثورإنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار ماديالجوزاءمصاعب وحواجز تتهاوى أمامكالسرطانقد تواجه بعض الارتباك والالتباس، فيطرأ ما يؤدّي إلى قطيعة وانفصالالأسدقد تسمع خبراً مميّزاً على الصعيد المهنيالعذراءالعلاقة المتينة تتأثر ولو بصورة غير مباشرة بالجو المشحون الذي قد يؤذي رابط الثقة بين الطرفينالميزانكُن حذراً من الخلافات والمشاحنات فهي قد تتطوّر سلبياً ودراماتيكيا لتتأزّم بدون اي سبب وجيهالعقربلا تعدّل شيئاً في عقد من دون أن يعرف الطرف الآخرالقوستتاح لك فرص كثيرة وتقوم بسفر ربما، أو تتلقى زيارة من آتين من الخارجالجديلا تتمادَ في أفكارك المتشائمةالدلوتتحسن الأوضاع نوعاً ما، فترى أمامك الطريق سالكة، ثم تدخل دورة من التصحيح والتصويبالحوتقد يتربص بك بعض الزملاء بغية تشويه صورتك، لكنّهم سيفشلون لأنّ صفحتك الناصعة أكبر من مخططاتهم