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برجك اليوم

Lebanon 24
21-04-2021 | 05:54
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الحمل
 تلاحق بعض الأفكار والأهداف وربما تتعدّد الاتجاهات
الثور
إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار مادي
الجوزاء
مصاعب وحواجز تتهاوى أمامك
السرطان
قد تواجه بعض الارتباك والالتباس، فيطرأ ما يؤدّي إلى قطيعة وانفصال
الأسد
قد تسمع خبراً مميّزاً على الصعيد المهني
العذراء
العلاقة المتينة تتأثر ولو بصورة غير مباشرة بالجو المشحون الذي قد يؤذي رابط الثقة بين الطرفين
الميزان
كُن حذراً من الخلافات والمشاحنات فهي قد تتطوّر سلبياً ودراماتيكيا لتتأزّم بدون اي سبب وجيه
العقرب
لا تعدّل شيئاً في عقد من دون أن يعرف الطرف الآخر
القوس
تتاح لك فرص كثيرة وتقوم بسفر ربما، أو تتلقى زيارة من آتين من الخارج
الجدي
لا تتمادَ في أفكارك المتشائمة
الدلو
تتحسن الأوضاع نوعاً ما، فترى أمامك الطريق سالكة، ثم تدخل دورة من التصحيح والتصويب
الحوت
قد يتربص بك بعض الزملاء بغية تشويه صورتك، لكنّهم سيفشلون لأنّ صفحتك الناصعة أكبر من مخططاتهم
 
المصدر: السومرية
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