مقابل هذا المبلغ.. تحول إلى بطل كمال أجسام في لحظات (صورة)

أثرت جائحة فيروس كورونا بشكل كبير خلال العام الماضي والحالي على الكثير من الراغبين في بناء جسم ضخم مفتول العضلات وذلك بسبب حالات الإغلاق التي فرضت على الكثير من الأماكن ومنها مراكز الرياضة والتربية البدنية.



بيد أن شركة صينية تزعم أنها حلت هذه المشكلة لو بشكل موقت للمهووسين بالحصول على تلك الأجسام التي قد قد تشبه أجسام أبطال بارزين في تلك اللعبة مثل النجم أرنولد شوازينغر وبيغ رامي.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال" فإن شركة تدعى سميتيزن قد تمكنت صنع بزة من السليكون بدقة متناهية تجعل مرتديها يبدو كأنه أحد نجوم رياضة كمال الأجسام دون أن يشك من ينظر إليه للحظة واحدة أنها مزيفة أو مصنعة.



ويبدو أن تلك البزات التي تتمتع بشكل واقعي للغاية قد لاقت إقبالا كبيرا على منصات التجارة الإلكترونية في الصين وبات يترواح ثمن القطعة منها بين 120 إلى 610 دولارات، وذلك بناء على الحجم ومدى تغطيتها للنصف الأعلى من الجسم والذراعين واليدين، بالإضافة إلى توفر بزات تغطي كامل الجسم.ورغم أن نوعيات من تلك البزات كانت متاحة قبل عامين للبيع، ولكنها في الآونة الأخيرة شهدت تحسنا كبيرا، وباتت لا تقل جودة عن تلك التي تستخدم في الأفلام السينمائية الضخمة ليرتديها نجوم الأفلام عندما يؤدون أدورا تتطلب منهم جسما ممشوقا ضخما بعضلات مفتولة.وأشارت تقارير إخبارية إلى أن تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والتطورات التكنولوجية الأخرى قد خفضت من سعر تلك البزات المدهشة وجعلتها متاحة للمستهلك العادي.ورغم اعتراف بعض مقتني هذه البزات بأنهم يمارسون نوعا من الغش الاخلاقي، ولكنهم يقولون أن ارتدائها أفضل من تناول حبوب وحقن تضر صحتهم وتسببه لهم أمراضا على المدى البعيد.