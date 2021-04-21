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منوعات
عرف أنّه مصاب بكورونا فبعث رسالة على "واتساب" ثم أقدم على عمل مروع!
Lebanon 24
21-04-2021
|
15:00
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أنهى موظف عراقي حياته بإطلاق النار على نفسه بسبب تذمره من إصابته بفيروس كورونا في محافظة ذي قار (جنوبي البلاد).
وذكرت مصادر أمنية في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) أن الموظف (49 عاما) أطلق النار على نفسه من مسدسه الشخصي في منزله بالمدينة.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الموظف أنهى حياته بسبب تذمره من إصابته بفيروس كورونا.
وحسب "الجزيرة"، فقد بعث الموظف رسالة إلى ابنه على برنامج واتساب يوصيه بالاهتمام بالأسرة ورعاية شؤونها، ثم أطلق النار على نفسه.
يشار إلى أن العراق شهد خلال السنوات الماضية ارتفاعا كبيرا في حالات الانتحار بسبب الأزمات والصراعات التي تعصف بالبلاد.
المصدر: الجزيرة
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