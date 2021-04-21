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إطلاق 750 مليون بعوضة في الهواء.. والمهمة "انتحارية"

Lebanon 24
21-04-2021 | 21:00
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ستقوم السلطات الأميركية في ولاية فلوريدا بإطلاق حوالي 750 مليون بعوضة في مهمة يمكن تسميتها بـ"الانتحارية"، حيث ستتكفل هذه البعوضات بقتل أبناء جيلها.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "ذا هيل"، فقد وافقت مؤسسة "فلوريدا كيز" لمكافحة البعوض على اقتراح شركة "Oxitec" لإطلاق 750 مليون بعوضة في الهواء الطلق بهدف مكافحة وقتل أصناف البعوض الأخرى عن طريق تعديلها وراثياً.


وتستهدف البعوضات المعدلة وراثياً التي تم إطلاقها مع اقتراب فصل الصيف وبداية الجو الحار الأنواع الأخرى التي تحمل وتساهم في نقل فيروسات وأمراض مثل حمى الضنك والحمى الصفراء وغيرها.

وتمت الموافقة على المشروع من قبل وكالة حماية البيئة (EPA)، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ووزارة الصحة في فلوريدا.

وتبدأ تجارب إطلاق البعوض هذا الشهر في عدد مختار من الأحياء في فلوريدا حيث سيطلب من السكان استضافة صناديق إطلاق البعوض أو مصائد البعوض.

وقال جراي فراندسن، الرئيس التنفيذي لشركة "Oxitec"، "إننا نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع لإثبات فعالية تقنيتنا الآمنة والمستدامة في ضوء التحديات المتزايدة للسيطرة على هذا البعوض الذي ينشر المرض".

 

المصدر: سبوتنيك
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