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الأمير هاري لن يحضر عيد ميلاد جدته

Lebanon 24
21-04-2021 | 13:33
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نقل الإعلام البريطاني، أن الأمير هاري عاد إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، عقب حضور جنازة جده الأمير فيليب.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصل الأمير هاري، (36 عاما)، إلى لوس أنجلوس يوم أمس الثلاثاء على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية ثم توجه إلى منزله في مونتيسيتو، بولاية كاليفورنيا.

وذكرت الصحيفة، أن عودته إلى زوجته الحامل ميغان ماركل تعني أنه لن يتمكن من حضور عيد ميلاد جدته الملكة إليزابيث الثانية الذي يوافق 21 نيسان.

وشوهدت سيارة هاري خارج قصره في مونتيسيتو، حيث يعيش مع زوجته وطفله، أرتشي هاريسون. ومن المتوقع أن يخضع في الوقت الحالي لعزل صحي، أوصى به مركز السيطرة على الأمراض للمسافرين الدوليين، لمدة 10 أيام.

وحضر الأمير هاري جنازة الأمير فيليب بصفته أحد أحفاده والسادس في ترتيب ولاية العرش. وقالت تقارير بريطانية، سابقا، إن "طائرة تقل الأمير هاري هبطت في مطار هيثرو قادمة من لوس أنجلوس، ومن المقرر أن يصل إلى منزله للخضوع لحجر صحي لوقت مناسب، قبل أن يشارك في الجنازة التي ستقام في 17 أبريل/ نيسان".

كما قال قصر بكنجهام، إن ميغان ماركل زوجة هاري لن تحضر الجنازة بناء على نصيحة طبيبها بعدم السفر نظرا لأنها حامل، وفقا لـ"رويترز".

وتوفي الأمير فيليب، جد الأمير هاري، يوم الجمعة الموافق 9 أبريل/ نيسان الجاري عن 99 عاما.
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