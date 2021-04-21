أكبر عملية احتيال هاتفية.. خسرت 27 مليون يورو!

أعلنت شرطة هونغ كونغ أن امرأة تبلغ 90 عاما سرق منها محتالون تظاهروا بأنهم مسؤولون صينيون ما يعادل 27 مليون يورو، في أكبر عملية احتيال هاتفية، كما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".وفي هونغ كونغ، غالبا ما يكون المسنون هدفا للمحتالين الذين يستغلون ضعفهم لإجبارهم على إجراء تحويلات.وهذه المرة كانت الضحية مسنة تبلغ من العمر 90 عاما وتعيش في منطقة بيك أكثر مناطق المدينة ثراء والواقعة على أحد الجبال المطلة على جزيرة هونغ كونغ، بحسب ما أوضحت الشرطة أمس.واتصل المحتالون بالسيدة الصيف الماضي وتظاهروا بأنهم مسؤولون في أجهزة الأمن الصينية وأخبروها أن هويتها استخدمت بطريقة احتيالية في قضية جنائية في الصين القارية.وقالوا لها إن عليها إجراء تحويلات إلى حسابات تعود إلى المحققين الزائفين، لحماية ثروتها ولأغراض التحقيق وفق ما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" نقلا عن الشرطة.وأوضحت الشرطة أن شخصا جاء بعد بضعة أيام إلى منزل الضحية لتسليمها هاتفا للتواصل مع عناصر الأمن المحتالين الذين أقنعوها بعد ذلك بإجراء 11 تحويلا مصرفيا.وعلى مدى 5 أشهر، قامت السيدة بتحويل ما مجموعه 250 مليون دولار هونغ كونغ (27 مليون يورو)، وهو أكبر مبلغ تتم سرقته في المدينة في عملية احتيال عبر الهاتف.وقالت الشرطة إن عملية الاحتيال اكتشفت بعدما اتصلت المسنة بابنتها وشاركتها شكوكها.وأوقف شاب يبلغ 19 عاما بتهمة الاحتيال وأفرج عنه بكفالة. وذكرت الصحيفة أنه الشخص الذي أعطى السيدة العجوز الهاتف.