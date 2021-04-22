الحمل
اعتمد الهدوء والموضوعية كأساس لأي مشروع ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازية
الثور
يخفف عنك أحد الزملاء المخلصين من الصراعات السابقة ويسهل الخطى أكثر ابتداء من اليوم
الجوزاء
لا تدع الروتين يسيطر على علاقتك بالشريك، فهذا قد يؤدي الى مزيد من المشكلات بينكما
السرطان
يجب أن تفهم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصاً انه تحمّل الكثير بسببك
الأسد
يوفّر لك هذا اليوم بعض الأجواء الإيجابية
العذراء
تتلقى دعوة خاصة لتعزيز وضعك المهني
الميزان
تجنّب الملاحظات الجارحة وتأنيب الآخرين او إلقاء التّهم عليهم
العقرب
قد تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الزملاء
القوس
خيارات مهمّة ومصيرية تتخذها هذا اليوم
الجدي
يكون حسك مرهفاً جداً، فالقمر المكتمل في برج الميزان يدفعك إلى التحدي، وربما تدمع عيناك حزناً أيضاً
الدلو
العراقيل التي يضعها الآخرون في طريقك تشكل لديك حافزاً لتتقدم بشكل أكبر في مجال
الحوت
تتاح لك اليوم فرصة عمل جديدة ولكنك تشعر بالتردد تجاهها