الحملاعتمد الهدوء والموضوعية كأساس لأي مشروع ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازيةالثوريخفف عنك أحد الزملاء المخلصين من الصراعات السابقة ويسهل الخطى أكثر ابتداء من اليومالجوزاءلا تدع الروتين يسيطر على علاقتك بالشريك، فهذا قد يؤدي الى مزيد من المشكلات بينكماالسرطانيجب أن تفهم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصاً انه تحمّل الكثير بسببكالأسديوفّر لك هذا اليوم بعض الأجواء الإيجابيةالعذراءتتلقى دعوة خاصة لتعزيز وضعك المهنيالميزانتجنّب الملاحظات الجارحة وتأنيب الآخرين او إلقاء التّهم عليهمالعقربقد تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الزملاءالقوسخيارات مهمّة ومصيرية تتخذها هذا اليومالجدييكون حسك مرهفاً جداً، فالقمر المكتمل في برج الميزان يدفعك إلى التحدي، وربما تدمع عيناك حزناً أيضاًالدلوالعراقيل التي يضعها الآخرون في طريقك تشكل لديك حافزاً لتتقدم بشكل أكبر في مجالالحوتتتاح لك اليوم فرصة عمل جديدة ولكنك تشعر بالتردد تجاهها