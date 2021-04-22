إليكم الأشهر الأكثر حظاً للوقوع في الحب لعام 2021

تعد الأفلاك في العام 2021 بحظ كبير للأبراج على الصعيد العاطفي، كما وتخص بعضها في أشهر مليئة بالحب والسعادة.

فما هي الأشهر الأكثر حظاً للوقوع في الحب لعام 2021؟!

الابراج المحظوظة في الحب في حزيران 2021

يجلب شهر حزيران الكثير من الحب والنعيم في حياة برج الثور والعقرب والحوت.

برج الثور

يتمتع مواليد برج الثور بشهر رائع في حياتهم العاطفية. تظهر الرومانسية بعد الأسبوع الأول من شهر حزيران. يمكن أن يلتقي برج الثور العازب بشخص مثير للاهتمام ومميز في أحد المؤتمرات أو الفصول التي يحضرها. لن يواجهوا أي مشاكل في بدء محادثة وصداقة.

برج العقرب

يسعد برج العقرب بالحب. إذا كانوا بالفعل في علاقة جدية، فسيشعرون بشهر سلمي. سيكون لديهم حياة متناغمة ومتوازنة مع الشريك، وسوف يخرجون ويسترخون ويقومون بأنشطة ممتعة معًا. سيتمكن برج العقرب العازب من جذب الشخص الذي يعشق.

برج الحوت

خلال هذا الشهر، يمكن أن يقابلوا شخصًا جذابًا في إحدى مغامراتهم أو رحلاتهم. سوف يكون برج الحوت لعوبا أكثر من المعتاد، وقد يقعون في الحب. حال وجود شريك، فسيذهبون لزيارة أصدقائهم وعائلاتهم، وسيقومون برحلات قصيرة، والعديد من الأنشطة الممتعة معًا، ويقضون هذا الشهر بشكل مختلف عن السابق.

الابراج المحظوظة في الحب في أيلول 2021

برج الميزان

حان الوقت لكي يتخلى الميزان عن الماضي، ويترك وراءه قصة حب، مع توجيه نفسه نحو علاقة جديدة. مزاج المغازلة منخفض، لكن الحاجة إلى الحب ستعود بعد منتصف الشهر عندما يعبر عطارد والزهرة منطقة برج الميزان. سوف يكافح المتزوجون لاستعادة الانسجام وإحياء الشغف، وسيتم تحفيز أولئك العازبين على الاعتراف بمشاعرهم تجاه شخص يهتمون به.

برج الثور

فجأة، يظهر الأمل، وستكون لديهم أسباب كافية للمقاومة من أجل أهدافهم. سوف يتطور موالي البرج السعداء، وسيخرج أولئك الساخطون من علاقة سامة. يمكنهم توقع أخبار جيدة طوال الشهر.

برج العذراء

حتى 14 أيلول ، يكون مواليد برج العذراء ساحرين ومبهرين، ويتقبلون انفسهم. الآن سيضطرون إلى تقييم علاقتهم بجدية، لاكتشاف ما يجب تغييره أو تحسينه. يمكن أن يشعر بعضهم بخيبة أمل من شركائهم في الحياة، الذين إما يتهربون عند الحاجة، أو يغيرون فجأة الخطط التي تتضمنك بشكل مباشر.

بشكل عام، الوضع العاطفي يكون ممتازا، والتوترات غير ذات أهمية مقارنة بالتغيير العاطفي الإيجابي.

الابراج المحظوظة في الحب في كانون الأول 2021

سيجلب شهر كانون الأول الحب في حياة أولئك مواليد برج السرطان والقوس والدلو. برج السرطان – كانون الأول يأتي مع بشرى سارة لك في حياتك التي تحبها.

إذا كانت العلاقة مع شريك الحياة طويلة الأمد، فمن المرجح أنك تريد منه أن يظهر نيته في الانتقال إلى المرحلة التالية من حياتك. اما إذا كنت عازبا، فإن فرص مقابلة شخص مثير للاهتمام في حفلة عيد الميلاد عالية للغاية

لا تخدع نفسك كثيرًا، ولكن استمتع بقدر ما تستطيع بكل ما ترميه الحياة عليك.

برج القوس

كانون الأول لا يأتي مع العديد من التغييرات بالنسبة لك في مجال الحب.

ومع ذلك، ستشعر بسعادة أكبر من المعتاد لأنك في إجازة عمل. الهدايا والوقت الذي تقضيه مع أحبائك، وأعمالك الخيرية هذه الفترة تملأ قلبك بالسعادة وجسمك بالطاقة. إذا كنت عازبا، فقد تكون هذه الفترة أقل كآبة، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك الشعور بالرضا بمفردك!

برج الدلو

في الحب، كل شيء سوف يسير على ما يرام بالنسبة لك. على الرغم من أنك ستصاب بصدمة عاطفية خلال الأيام الأولى من الشهر، إلا أن الأمور ستعود إلى طبيعتها بمرور الوقت. إذا كنت تريد أن يكون حبيبك طوع اشارتك، فأنت بحاجة إلى إظهار المزيد من التفهم والتقبل !! لا تطلب من شريكك التغيير إذا استطعت، افعل انت ذلك!