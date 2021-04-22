جريمة مقززة لا تُصدق.. قتل أمه وشاركه كلبه في أكل لحمها! (فيديو)

بدأت محاكمة شاب في اسبانيا كان عمره 26 سنة حين ارتكب في كانون الثاني 2019 جريمة من الأبشع والأفظع، لا تعرف "بلاد الفلامنكو" مثلها إلا في أفلام الرعب وقصص الخيال، ففي ذلك الشهر تشاجر Alberto Sanchez Gomez مع والدته المقيم معها في مدريد، وخلال الشجار نصب لها فخا: هدأ فجأة واستكان ليجعلها تظن أنه توقف عن الشجار، وحين اطمأنت البالغة 67 عاما إليه، وجلست غافلها من الخلف بحبل انقضّ به على عنقها، ثم أمعن في خنقها حتى ارتمت جثة بلا حراك.

سريعا مضى إلى المطبخ، وعاد إلى الجثة بمنشار وبعض السكاكين، وقام بقطع جسدها إلى أشلاء، تناول عشاءه بأكل بعضها تلك الليلة، واحتفظ بالباقي في فريزر الثلاجة، ونقلت صحيفةEl Mondo عن التحقيق، أنه بقي طوال أكثر من أسبوعين يقتات منها، أحيانا نيئة، أو يقوم بطبخها، بل كان يقدم لحمها أكلا لكلب يملكه، في وقت كانت الشرطة تبحث عن والدته بعدما تقدمت إحدى صديقاتها ببلاغ.

وكان البلاغ معززا أيضا بشهادة أحد الجيران، من أنه لم ير الأم منذ مدة، وهو الذي كان يراها أكثر من مرة كل أسبوع على الأقل، لذلك أسرعت دورية من الشرطة إلى شقتها، واقتحمها عناصرها وعثروا فيها على حاويات بلاستيكية بداخها أجزاءً من جثة الأم، كما عثروا في الشقة على الابن الوحيد وكلبه، فاقتادوه معتقلا ومغطى الوجه إلى التحقيق

ألبيرتو الذي وجدوا أن بسجله 12 تهمة سابقة، معظمها عن معاملته السيئة لوالدته، اعترف أثناء أول تحقيق بقتلها وتقطيع أوصالها إلى أشلاء صغيرة، كانت طعامه هو وكلبه طوال 15 يوما سبقت اعتقاله. كما اعترف الابن الذي عمل في السابق ببعض الفنادق، واشتهر بين الجيران بأنه منطو على نفسه، قليل الكلام، بأنه كان يضرب والدته التي كانت تهرب لترتاد إحدى الحانات، كملاذ منه قريب، وهو بعض ما ذكره الادعاء العام الإسباني في جلسة محاكمته أمس الأربعاء، وفيها طلب عقوبة السجن 15 عاما للابن المدمن على المدخرات، بتهمة القتل وتدنيس جثة، والمحاكمة مستمرة.