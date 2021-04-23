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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
23-04-2021
|
05:54
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الحمل
تدخل مجالاً جديداً يلائمك إلى أقصى حد
الثور
بعض التصرفات العشوائية قد تسيء إلى صورتك الحقيقية
الجوزاء
تلاقي النجاح والأفراح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى
السرطان
اليوم رومانسي بامتياز
الأسد
قد يخف بعض الشيء الوهج الذي نعمت به منذ السابع من هذا الشهر، لكنه لن ينطفئ كلياً
العذراء
يدخل إنسان طموح على خط حياتك المهنية
الميزان
تمر بيوم من التناقضات لا تجد لها تفسيراً، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة
العقرب
لا تكن متذمراً مهما سعى بعضهم للضغط عليك
القوس
يقوى النشاط المهني هذا اليوم على نحو غير اعتيادي
الجدي
الوقت مناسب لإظهار صدق نياتك وللارتباط اذا كنت عازباً
الدلو
قد يوحي هذا اليوم ببعض الجدل والنزاعات في حياتك المهنية
الحوت
لا تكن كثير الانتقاد
المصدر: السومرية
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